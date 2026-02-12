Structura anului școlar 2026–2027 a fost avizată. Când încep cursurile

Forma finală a structurii anului școlar 2026–2027 a fost avizată. Potrivit calendarului aprobat, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, anul școlar având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri.

Vacanța la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București va fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027. Până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ are obligația de a comunica elevilor și părinților săptămâna de vacanță aleasă la nivel de județ.

De asemenea, programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiind incluse în structura anului școlar.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că propunerile privind începerea anului școlar la 15 septembrie și încheierea acestuia la 15 iunie, precum și cele privind eliminarea sau comasarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, au fost analizate, dar nu au fost adoptate. Eliminarea acestor programe nu ar fi dus la reducerea numărului de săptămâni de cursuri, deoarece acestea sunt deja incluse în totalul de 36 de săptămâni.

Totodată, începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi determinat decalarea încheierii anului școlar până la 25 iunie 2027, ceea ce ar fi avut ca efect amânarea examenelor naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureatul – cu o săptămână.

„Este în interesul superior al copilului ca probele scrise ale examenelor naționale să nu fie decalate, având în vedere etapele ulterioare, precum admiterea la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a și admiterea la facultate pentru absolvenții clasei a XII-a”, arată reprezentanții ministerului.

Menținerea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este justificată prin rolul acestora de a crea un cadru pentru activități care îmbină teoria cu aplicațiile practice din viața de zi cu zi. Ministerul subliniază că aceste obiective pot fi atinse și prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosind resursele disponibile.

Autoritățile fac apel către unitățile de învățământ să valorifice aceste programe în beneficiul copiilor și al comunității educaționale, atât pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socioemoțională a elevilor, cât și pentru consolidarea parteneriatului dintre școală, părinți și comunitate.

Ordinul privind aprobarea structurii anului școlar 2026–2027 va fi publicat în Monitorul Oficial și va fi disponibil ulterior pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.