Video Orașul european desemnat cel mai verde din lume: 95% dintre locuitori trăiesc la câteva minute de un parc

Un oraș din Europa se remarcă printr-un lucru pe care puțini îl asociază cu viața urbană: natura este la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la mai puțin de 300 de metri de un parc sau spațiu verde.

Indicele Orașelor Verzi, realizat prin analizarea mai multor orașe după procentul de spații verzi, accesibilitatea acestora și calitatea aerului, a plasat Oslo pe primul loc, cu un scor general de 77,3 din 100, scrie express.

Capitala Norvegiei se remarcă prin calitatea ridicată a aerului și prin cel mai mare procent de parcuri și spații verzi publice. În plus, 95% dintre locuitorii orașului trăiesc la o distanță de 300 de metri de un parc sau spațiu verde, ceea ce face din Oslo una dintre cele mai ușor de explorat capitale europene pe jos.

Vizitatorii orașului pot explora unul dintre numeroasele „parcuri de buzunar” – foste locuri de parcare transformate de voluntari comunitari în spații verzi în zonele mai construite ale orașului.

De asemenea, „Parcul Palatului Regal” și „Vigeland” sunt ambele alegeri populare. Vigeland găzduiește, de asemenea, cel mai mare parc de sculpturi din lume creat de un singur artist.

În afara orașului, verdeața continuă. Potrivit sursei citate, un tren de doar 20 de minute te duce din oraș în pădurea Oslomarka, care are trasee minunate de drumeții în jurul Lacului Sognsvann.

Oslo se dovedește a fi un oraș prietenos și cu albinele și alte polenizatoare. Capitala norvegiană găzduiește prima „autostradă pentru albine” din lume, un coridor de flori native și hoteluri pentru albine care străbate orașul, încurajând insectele să își facă aici casa.