search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Orașul european desemnat cel mai verde din lume: 95% dintre locuitori trăiesc la câteva minute de un parc

0
0
Publicat:

Un oraș din Europa se remarcă printr-un lucru pe care puțini îl asociază cu viața urbană: natura este la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la mai puțin de 300 de metri de un parc sau spațiu verde. 

Oslo, cel mai verde oraș din lume FOTO: Getty images
Oslo, cel mai verde oraș din lume FOTO: Getty images

Indicele Orașelor Verzi, realizat prin analizarea mai multor orașe după procentul de spații verzi, accesibilitatea acestora și calitatea aerului, a plasat Oslo pe primul loc, cu un scor general de 77,3 din 100, scrie express.

Capitala Norvegiei se remarcă prin calitatea ridicată a aerului și prin cel mai mare procent de parcuri și spații verzi publice. În plus, 95% dintre locuitorii orașului trăiesc la o distanță de 300 de metri de un parc sau spațiu verde, ceea ce face din Oslo una dintre cele mai ușor de explorat capitale europene pe jos.

Vizitatorii orașului pot explora unul dintre numeroasele „parcuri de buzunar” – foste locuri de parcare transformate de voluntari comunitari în spații verzi în zonele mai construite ale orașului.

De asemenea, „Parcul Palatului Regal” și „Vigeland” sunt ambele alegeri populare. Vigeland găzduiește, de asemenea, cel mai mare parc de sculpturi din lume creat de un singur artist.

În afara orașului, verdeața continuă. Potrivit sursei citate, un tren de doar 20 de minute te duce din oraș în pădurea Oslomarka, care are trasee minunate de drumeții în jurul Lacului Sognsvann.

Oslo se dovedește a fi un oraș prietenos și cu albinele și alte polenizatoare. Capitala norvegiană găzduiește prima „autostradă pentru albine” din lume, un coridor de flori native și hoteluri pentru albine care străbate orașul, încurajând insectele să își facă aici casa.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
gandul.ro
image
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
mediafax.ro
image
Detaliul care poate schimba titlul în SuperLiga! Ei sunt arma secretă a Craiovei contra FCSB
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Carrefour își vinde afacerile din România. Cine sunt cei doi români care cumpără rețeaua de supermarketuri
antena3.ro
image
Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
observatornews.ro
image
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat dacă sunt mai mulți moștenitori
playtech.ro
image
Așa arată calculele de play off pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat și cine joacă în Cupa României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celor doi soți care și-au pierdut viața în evenimentul din Ciortești. Detaliul important care lipsește de pe una dintre cruci
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Sunt vizați toți românii care au sau vor să cumpere apartamente!
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
VIDEO Robert Negoiță, test pentru consumul de cocaină, live pe Facebook. Marian Ceaușescu a făcut public rezultatul: „Du-te, bă, de aici”
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer