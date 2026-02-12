Cel mai lung tunel subacvatic din lume va conecta două țări europene. Va avea 18 kilometri și va reduce semnificativ timpul de călătorie

Un tunel subacvatic va lega două țări europene și va reduce drastic timpul de călătorie. Specialiștii susțin că va fi o realizare inginerească fără precedent, cu o lungime de peste 18 kilometri.

Odată construit, Fehmarn Belt Fixed Link va fi fi unul dintre cele mai lungi tuneluri scufundate din lume, având peste 18 kilometri. Acesta va conecta Danemarca și Germania și va revoluționa traficul în Europa.

Proiectul, estimat la peste 6,7 miliarde de euro, beneficiază de o contribuție de aproximativ 1,3 miliarde euro din partea Uniunii Europene.

Conform companiei daneze de planificare Femern, tunelul reprezintă „cel mai mare proiect de infrastructură din Danemarca și cel mai lung tunel și legătură feroviară imersată din lume”.

Femern a subliniat că un tunel imersat este o metodă „sigură, testată și eficientă de construire a unui tunel subacvatic”.

„Odată finalizat, tunelul nu va constitui niciun obstacol pentru traficul navelor în Fehmarnbelt. Siguranța maritimă este o prioritate maximă pe întreaga durată a construcției”, au mai precizat reprezentanții companiei, potrivit express.

Potrivit acestora, tunelul va fi „la fel de sigur ca o secțiune corespunzătoare de autostradă de la suprafață”, fiind echipat cu benzi de urgență continue și ieșiri de urgență pe toată lungimea sa.

Specialiștii Institution of Civil Engineers au subliniat că tunelul, care va fi așezat pe fundul mării, reprezintă „o realizare remarcabilă a ingineriei”.

Structurile masive ale tunelului cântăresc câte 73.500 de tone fiecare și vor fi transportate și instalate în mod controlat:

„Având o greutate de 73.500 de tone fiecare, aceste structuri colosale sunt o dovadă a ingineriei moderne. Odată ce un element al tunelului este pregătit pentru transport, se instalează baraje etanșe la ambele capete, iar segmentul este tras cu grijă în poziție de către remorchere”, au spus specialiștii.