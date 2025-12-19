Video „Mami, te rog, nu muri”: femeie ucisă într-un atac rusesc cu drone, sub privirile celor trei copii ai săi, în Odesa

O femeie de 43 de ani din Ucraina a murit în urma unui atac rusesc cu drone, în timp ce se afla în mașină alături de cei trei copii ai săi. Tragedia s-a produs pe un pod din regiunea Odesa, aproape de granița cu Republica Moldova. În imaginile surprinse imediat după atac se aude strigătul disperat al unuia dintre copii: „Mami, te rog, nu muri”.

Femeia traversa podul peste Nistru, în apropierea punctului Maiaki-Udobnoe, când zona a fost lovită de drone. Potrivit autorităților ucrainene, aceasta a fost grav rănită și a murit ulterior în ambulanță.

„Femeia a murit în ambulanță după atac, iar cei trei copii ai ei au fost transportați la spital cu leziuni corporale și cu o reacție acută la stres”, a declarat șeful Administrației militare din regiunea Odesa, Oleg Kiper.

Procuratura regională Odesa a precizat că victimele sunt o tânără de 20 de ani, un băiat de 16 ani și o fetiță de 4 ani, toți copiii femeii decedate.

Trafic oprit și puncte de frontieră închise temporar

Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru și se află în apropierea graniței Republicii Moldova, a fost atacat cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră de la Chișinău. În urma incidentului, activitatea unor puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost sistată.

„În rezultat, activitatea a puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost oprită”, au informat autoritățile.

Ulterior, cele două puncte de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina.

Recomandările Poliției de Frontieră

Pentru siguranța persoanelor aflate în zonă, Poliția de Frontieră din Republica Moldova a venit cu mai multe recomandări. „Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, Poliția de Frontieră recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», situat în nordul Republicii Moldova. Pentru menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere a frontierei au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației și de informare continuă a participanților la trafic”, au transmis polițiștii de frontieră de la Chișinău.

Detalii despre atac

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în timpul unui atac aerian lansat asupra teritoriului Ucrainei. Drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul din apropierea localității Maiaki-Udobnoe.

„În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare. Poliția de Frontieră informează cetățenii că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată”, au anunțat reprezentanții instituției.

Autoritățile moldovene le-au recomandat cetățenilor să evite deplasările în zonă și „să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa, Ucraina”.

Drone în spațiul aerian al Republicii Moldova

La finalul lunii noiembrie, două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova, ceea ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.

Potrivit informațiilor oficiale, dronele au pătruns în spațiul aerian moldovean pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, în zona din stânga Nistrului, fără a fi detectate de radar. Ulterior, autoritățile de frontieră din Ucraina au informat că acestea au fost observate la Velikaia Kosnița – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat în repetate rânduri.

Pe 25 noiembrie, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele, de fabricație rusească și inscripționată cu simbolul „Z”, interzis în Republica Moldova, s-a prăbușit în nordul țării, pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.