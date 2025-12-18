Video Pod strategic atacat cu drone în Ucraina. Lovitură pe Nistru, lângă Republica Moldova

Podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropiere de granița Republicii Moldova și care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost atacat cu drone, anunță Poliția de Frontieră de la Chișinău. În rezultat, activitatea a puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost oprită.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în timpul unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, când drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în apropiere de localitatea Maiaki-Udobnoe.

,,În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.Poliția de Frontieră informează cetățenii că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată”, au informat angajații structurii moldovene.

Responsabilii Poliției de Frontieră recomandă moldovenilor să evite deplasările în zona respectivă, la fel ,,să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa, Ucraina”.