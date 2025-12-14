search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
Rușii au găsit o tactică de bombardament care pune probleme reale Ucraine

Război în Ucraina
Atacurile rusești asupra Odesei din 13 decembrie indică folosirea unei tactici deja testate, bazate pe lovituri masive concentrate asupra unor orașe, o abordare care creează dificultăți serioase pentru sistemul de apărare antiaeriană al Ucrainei și care este puțin probabil să fie abandonată în viitorul apropiat.

Odesa în beznă după atcatul rușilor/FOTO:X
Odesa în beznă după atcatul rușilor/FOTO:X

Evaluarea aparține lui Ivan Kiricevski, militar în cadrul Regimentului 413 „Raid” și expert în armament al companiei de analiză Defense Express, într-o declarație pentru LIGA.net.

Potrivit acestuia, elementul-cheie al atacurilor actuale nu este numărul total al mijloacelor de lovire utilizate la nivel național, ci concentrarea lor asupra unor obiective punctuale. Resurse care, dispersate pe întreg teritoriul Ucrainei, ar putea fi contracarate fără pierderi semnificative sunt direcționate asupra unui singur oraș, suprasolicitând apărarea aeriană locală.

Expertul explică faptul că ofensiva începe, de regulă, cu lansarea unui număr mare de drone de atac, menite să epuizeze capacitățile de reacție ale apărării antiaeriene. Ulterior, sunt folosite rachete de diferite tipuri, ceea ce complică interceptarea și crește probabilitatea străpungerii sistemului defensiv.

În opinia lui Kiricevski, foarte puține state din lume dispun de suficiente mijloace de apărare aeriană pentru a respinge garantat atacuri de o asemenea intensitate concentrate asupra unui singur oraș.

„Cred că nici măcar China nu ar avea, din punct de vedere fizic, un număr suficient de sisteme de apărare antiaeriană pentru a face față unor astfel de lovituri”, a conchis analistul.

În noaptea de 13 decembrie, forțele ruse au atacat pentru prima dată regiunea Odesa cu rachete aerobalistice H-47M2 „Kinjal”. În urma bombardamentului, o mare parte a orașului a rămas fără încălzire și alimentare cu apă, accentuând impactul civil al noii tactici militare utilizate de Moscova.

Rușii au atacat Ucraina cu rachete Iskander și peste 130 de drone

În noaptea de duminică, 14 decembrie, trupele Federației Ruse au atacat teritoriul Ucrainei cu 138 de drone de atac de tipurile Shahed și Gerber, precum și o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Rostov, ocupând temporar Gvardiyske, Primorsky-Akhtarsk, Kursk, Orel, Millerovo și Shatalovoye, informează Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei .

Datorită muncii eficiente a aviației, trupelor de rachete antiaeriene, grupurilor mobile de foc, unităților de război electronic și sistemelor fără pilot, au fost distruse 110 drone de diferite tipuri. Au fost înregistrate lovituri de rachete și zece drone în șase locații.

Ivan Kiricevski, expert în armament la compania de informații și consultanță Defense Express, a remarcat că particularitatea atacurilor rusești nu constă în numărul de arme folosite, ci în concentrarea lor asupra unor așezări individuale. El a adăugat că ocupanții direcționează acum un număr mare de ținte aeriene asupra unui singur oraș.

În noaptea de duminică, 14 decembrie, forțele de ocupație rusești au atacat masiv regiunea Odesa cu drone sinucigașe „Shahed” . Dronele au lovit instalații industriale, energetice și de infrastructură de transport, a declarat șeful administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper, pe pagina sa de Telegram.

Din fericire, nu au existat victime sau răniți. Infrastructura critică din oraș și regiune funcționează cu generatoare. Inginerii energetici continuă să efectueze lucrări de reparații la instalațiile electrice avariate.

De sâmbătă, ca urmare a atacului cu rachete și drone rusești, cea mai mare parte a orașului Odesa a rămas fără încălzire și apă. Situația cu electricitatea în regiune este dificilă. Primarul orașului Artsyz, Serhi Parpulansky, a raportat că reluarea alimentării cu energie electrică în oraș nu este așteptată nici măcar săptămâna viitoare.

