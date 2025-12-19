search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Ministerul Muncii vrea să aducă 90.000 de muncitori străini în 2026. Reacția patronatelor

Publicat:

Ministerul Muncii a elaborat un nou proiect de act normativ prin care propune stabilirea, pentru anul 2026, a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

Muncitori străini în construcții
Ministerul Muncii propune un contingent de 90.000 de muncitori străini în 2026. Foto arhivă

Propunem stabilirea pentru anul 2026 a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România”, se arată în proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice până pe 28 decembrie.

Din totalul locurilor de muncă vacante înregistrate în bazele de date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în perioada ianuarie - august 2025 şi puse la dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui de loc de muncă din evidenţele agenţiei, 258.203 au fost locuri de muncă declarate în mod repetat de angajatori din cauză că nu s-au putut ocupa.

În perioada de referință, ianuarie–august 2025, media numărului de locuri de muncă declarate în mod repetat de angajatori din cauză că nu s-au putut ocupa a fost de 32.275.

Domeniile cu deficit de forță de muncă

Domeniile de activitate pentru care se înregistrează cele mai multe locuri de muncă vacante declarate în mod repetat de către angajatori în anul 2025 sunt:

1. Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 31.841

2. Alte activități poștale și de curier 23.437

3. Restaurante 18.518

4. Activități ale agențiilor de plasare 18.353

temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

5. Transporturi rutiere de mărfuri 9.974

6. Alte activități de protecție n.c.a. 8.451

7. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 7.891

8. Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 4.541

9. Activități generale de curățenie a clădirilor 4.270

10. Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4.157

11. Manipulări 4.062

12. Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 3.915

13. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 3.702

14. Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 3.337

15. Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 2.932

16. Hoteluri și alte facilități de cazare similare 2.871

17. Alte activități de telecomunicații 2.817

18. Lucrări de instalații electrice 2.799

19. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 2.748

20. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  2.473

Patronat: Sunt deja programate online 73.386 de solicitări la nivel național

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) a afirmat că sunt deja programate online 73.386 de solicitări de avize de muncă la nivel național, propunerea privind noul contingent de muncitori străini arătând că acestea au șanse reale de a fi procesate și aprobate până la 30 aprilie 2026.

Citește și: Avertisment din economie: România are nevoie urgentă de mai mulți muncitori străini

,,Apreciem deschiderea Guvernului României, care a demonstrat că înțelege importanța strategică a unui contingent suficient, adaptat cu acuratețe nevoii reale a pieței de muncă de pe piața internă”, a declarat Romulus Badea, Președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Adoptarea acestui contingent de 90.000 pentru anul 2026 reprezintă o veste bună pentru mediul antreprenorial. Această măsură oferă garanția că cele peste 73.000 de solicitări de avize de muncă programate în portalul IGI până la data de 30 aprilie 2026 au șanse reale de a fi procesate și aprobate. Decizia Executivului confirmă faptul că resursele financiare și miile de ore de muncă investite de angajatorii români în procesele de recrutare și selecție internațională nu au fost în zadar.

Este important de subliniat faptul că IMM România și PIFM au fost singurele organizații care, în cadrul Consiliului Național Tripartit, au susținut în mod constant necesitatea publicării acestui contingent până la sfârșitul anului. Această persistență în dialogul instituțional a fost esențială pentru obținerea unei cifre care să răspundă dinamicii actuale a economiei.

Cifrele furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) confirmă oportunitatea acestei decizii și amploarea activității economice care depinde de forța de muncă străină. Pentru perioada 02.12.2025 - 30.04.2026, sunt deja programate online 73.386 de solicitări la nivel național, cu un vârf de activitate între 15 noiembrie 2025 și 15 ianuarie 2026, interval în care au fost înregistrate 31.591 de cereri. Dinamismul pieței muncii este demonstrat și de faptul că, până la data de 5 decembrie 2025, contingentul anual fusese utilizat în proporție de 95%, fiind emise deja 93.902 avize pentru lucrători permanenți, la care se adaugă sute de avize pentru detașați și specialiști înalt calificați.

Romulus Badea, președintele PIFM, susține că această hotărâre reprezintă un mecanism de deblocare a pieței muncii și o confirmare a parteneriatului dintre autorități și mediul de afaceri. Prin această măsură, Guvernul vine în sprijinul angajatorilor care au în derulare proiecte majore, inclusiv în infrastructura PNRR, oferindu-le predictibilitatea necesară pentru a-și onora contractele și pentru a evita pierderile financiare.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă reiterează sprijinul său pentru politicile care reflectă realitatea economică și care permit României să își mențină ritmul de dezvoltare, prin acoperirea eficientă a deficitului de personal. ,,Considerăm că acest nou contingent este în total acord cu necesitățile pieței și reprezintă un pas fundamental în asigurarea continuității proiectelor economice la nivel național”, a concluzionat Romulus Badea, Președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

