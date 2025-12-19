Video Ulei de măsline sau de floarea-soarelui? Nutriționistul Mihaela Bilic dezvăluie ce grăsimi sunt mai sănătoase pentru inimă

Românii consumă prea mult Omega 6, grăsimi cu efect proinflamator. Soluția recomandată de Mihaela Bilic este simplă: renunțarea la uleiul de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline, care protejează inima și stimulează colesterolul „bun” HDL.

„Găsim Omega 9 în măsline și uleiul de măsline, avocado, oleaginoase (nuci, caju, fistic, migdale), arahide și uleiul de arahide”, a explicat Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit specialistului, sursa principală de omega 6 o reprezintă semințele și uleiurile de floarea-soarelui, soia și porumb, precum și semințele de dovleac și de susan.

Comparația dintre uleiuri este elocventă: uleiul de măsline conține 75% grăsimi Omega 9, 10% Omega 6 și 15% grăsimi saturate, în timp ce uleiul de floarea-soarelui are doar 25% Omega 9, 62% Omega 6 și 13% grăsimi saturate.

Nutriționistul avertizează că „alimentația noastră conține prea mult omega 6 cu efect proinflamator”.

„Obiectivul? Reducerea consumului de ulei de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline. Omega 9 are un avantaj suplimentar pentru sănătate: crește sensibilitatea la insulină și nivelul de HDL colesterol, adică fracția cu efect protector”, a subliniat Mihaela Bilic.

Aceasta precizează că o dietă vegetariană, cu grăsimi saturate eliminate, poate aduce beneficii asupra profilului lipidic, scăzând colesterolul total și LDL.

„Se pare că o dietă vegetariană, din care sunt eliminate grăsimile saturate, are efect benefic pe profilul lipidic: scade colesterolul total și fracția LDL. Însă numai dieta bogată în Omega 9 duce la creșterea nivelului de HDL colesterol!”, a explicat nutriționistul .

Astfel, în alegerea uleiurilor pentru consum zilnic, nutriționistul recomandă prioritatea uleiului de măsline și a surselor naturale de Omega 9, pentru un impact pozitiv asupra sănătății cardiovasculare.