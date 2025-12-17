Video Atac rusesc cu bombe planante în Zaporojie: 26 de răniți, printre care un copil

Un atac rusesc cu bombe planante asupra regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei a rănit miercuri 26 de persoane, printre care și un copil. Informațiile au fost confirmate de guvernatorul regional ucrainean.

Atac rusesc cu bombe planante în Zaporojie

Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat mai multe bombe aeriene ghidate care au provocat distrugeri importante în zone rezidențiale. „Ruşii au lansat bombe aeriene ghidate, distrugând clădiri rezidenţiale şi avariind infrastructura şi o instituţie de învăţământ”, a scris guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit News.ro. Acesta a precizat că trei lovituri au vizat capitala regională și zonele de la periferia orașului.

Serviciul de urgență al Ucrainei a anunțat că operațiunile de îndepărtare a molozului și de evaluare a pagubelor sunt încă în curs, în timp ce echipele de salvare caută eventuale victime sub dărâmături.

Un oraș aflat constant sub foc

Orașul Zaporojie se află la mai puțin de 25 de kilometri de linia frontului, în zona sa sudică, și este bombardat în mod regulat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Regiunea Zaporojie a fost declarată anexată de Rusia în septembrie 2022, deși trupele Moscovei controlează doar o parte a teritoriului. Tot aici se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, care se află sub control rusesc încă din primele zile ale conflictului, un fapt ce sporește îngrijorările privind securitatea în zonă.