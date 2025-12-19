Haos în parcările din Oradea: șoferii au rămas blocați zeci de minute după ce au fost tăiate cablurile de internet

Nervii orădenilor au fost puși la grea încercare vineri, după ora prânzului, când mai mulți șoferi s-au trezit blocați în parcările subterane și supraetajate ale municipiului, din cauza unei erori administrative, notează ebihoreanul.ro.

Potrivit sursei citate, muncitorii ar fi tăiat din greșeală cablurile de internet din clădirea Primăriei Oradea, ceea ce a dus la blocarea sistemului electronic care permite ridicarea barierelor. În consecință, șoferii nu au mai putut intra sau ieși din parcări, formându-se cozi mari și ambuteiaje în mai multe zone ale orașului.

Situația a fost agravată de faptul că, începând din luna august, parcările municipalității funcționează fără angajați, după ce toți paznicii au fost disponibilizați, măsură care a adus o economie lunară de aproximativ 25.000 de lei la bugetul local.

Incidentul a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

„Muncitorii din Primărie au tăiat cablul de internet și din acest motiv nu mai funcționează sistemul electronic. Au fost trimiși angajați ai Primăriei pentru a deschide manual toate barierele. În 25–30 de minute ar trebui să fie rezolvată problema”, a declarat acesta.