Primăria București vrea taxă turistică de 10 lei/noapte: cine o va plăti. Proiectul, pus în consultare publică

Publicat:

Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică, vineri, 19 decembrie, un proiect de hotărâre care prevede instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând de anul viitor. Este vorba 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist, indiferent de tipul unității de cazare, potrivit propunerii municipalității.

Municipalitatea vrea o taxă pentru fiecare noapte de cazare. FOTO Shutterstok.
Municipalitatea vrea o taxă pentru fiecare noapte de cazare. FOTO Shutterstok.

„Primăria Municipiului București anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ (...) privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2026. Prin proiectul de hotărâre se propune instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2026”, a transmis PMB, într-un comunicat.

Potrivit proiectului de hotărâre, taxa ar urma să fie suportată de toate persoanele care beneficiază de servicii de cazare în București, indiferent dacă este vorba de rezidenți sau nerezidenți.

Dacă proiectul va deveni hotărâre, taxa se va aplica în: hoteluri și hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, pensiuni turistice și agroturistice, apartamente și camere închiriate, inclusiv prin platforme precum Airbnb sau Booking, dar și în alte structuri de primire turistică, clasificate sau neclasificate

Noua taxă va fi colectată de unitățile de cazare sau de platformele de intermediere, care vor fi obligate să o evidențieze distinct pe documentele de plată și să o vireze ulterior către direcțiile de taxe locale ale sectoarelor, banii urmând să ajungă la bugetul Municipiului București.

Banii colectați din noua taxă vor fi folosiți exclusiv pentru promovarea și dezvoltarea turistică a Bucureștiului: creșterea numărului de turiști și a duratei de ședere, dezvoltarea brandului turistic al orașului, organizarea și susținerea de evenimente culturale și turistice, campanii de promovare internă și internațională, dezvoltarea infrastructurii de informare turistică, colaborări cu operatori aerieni, agenții de turism și creatori de conținut.

Fondurile vor fi gestionate de Direcția Cultură, Învățământ și Turism din cadrul PMB, care va ține o evidență anuală a cheltuielilor realizate din această taxă.

Amenzi pentru operatorii care ignoră taxa

Potrivit proiectului, cei care nu nu depun la timp declarațiile lunare sau nu virează taxa pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 1.000 și 4.000 de lei pentru persoane juridice, iar în cazul unor abateri grave, pot fi aplicate și alte forme de răspundere prevăzute de legislația în vigoare.

Unde pot fi transmise sugestiile

Persoanele fizice, operatorii economici și organizațiile interesate pot transmite propuneri și observații pe marginea proiectului până la 30 decembrie 2025.

Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției - www.pmb.ro - sau la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 30.12.2025.

- prin site-ul www.pmb,ro

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiipublice@pmb.ro/proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro.

- prin poștă pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Direcția Asistență Tehnică și Juridică;

- la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 08:30-16:30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8:30-18:30.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2026”'.

„Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris”, a mai transmis Primăria Capitalei.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 10.02.2026.

