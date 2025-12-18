Foto Atac cu drone asupra regiunii ucrainene Cerkasî: șase răniți și pene de curent după bombardamentul Rusiei

Regiunea ucraineană Cerkasî a fost lovită de un atac masiv cu drone al Rusiei, soldat cu șase răniți și cu pene de curent în anumite zone ale orașului, a anunțat joi guvernatorul local, relatează Reuters, citat de News.ro.

→ Imaginea 1/4: Rusia atacă cu drone regiunea Cerkasî FOTO: X/ @Naumov_Andrii

„O noapte dificilă pentru regiunea noastră Cerkasî”, a scris guvernatorul Ihor Tabureț pe aplicația de mesagerie Telegram. Conform acestuia, atacul a vizat infrastructura critică, iar o parte a principalului oraș al regiunii a rămas fără energie electrică. Totodată, mai mult de 12 case au fost avariate în urma bombardamentului.

Armata ucraineană a precizat că Rusia a lansat în total 82 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, iar forțele ucrainene au reușit să neutralizeze 63 dintre ele, potrivit News.ro.

Atacuri repetate asupra energiei

Guvernatorul regiunii sudice Mîkolaiv a informat că Rusia a vizat infrastructura energetică locală, lăsând fără electricitate mai multe localități din districtele Voznesensk și Mîkolaiv. Ulterior, alimentarea a fost restabilită pentru majoritatea gospodăriilor.

În ultimele luni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, vizând instalațiile de gaz, energie și distribuție, lăsând întregi orașe în întuneric. Într-un atac de weekend, peste un milion de gospodării din întreaga țară au rămas fără curent electric.