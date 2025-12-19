Primarul general ales, Ciprian Ciucu, a depus jurământul vineri, la ora 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Bucureşti.

„Vă mulțumesc. Este un moment foarte important pentru mine. Am emoții. Este un moment pe care l-am așteptat mult timp. Vreau să am o colaborare foarte bună cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuții și voi mai avea discuții cu lideri ai partidelor din Consiliul General. În acest moment, orașul nostru nu stă foarte bine din multe puncte de vedere și în perioada care urmează vom avea foarte mult de lucru. Știu că a fost interpestiv. Am organizat această ședință la câteva ore după ce am primit hotărârea de la Instanță, certificatul prin care îmi pot depune jurământul, dar am ales să facem această ședință deoarece timpul este foarte scurt până la sfârșitul anului și mai sunt câteva lucruri de făcut, inclusiv să mai avem ședințe. Situația financiară a orașului nu este foarte bună și vreau să văd ce se mai poate face pe ultima sută de metri, înainte de noul an”, a declarat Ciprian Ciucu, după depunerea jurământului.

Ciprian Ciucu a câștigat în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie funcția de primar general al Capitalei cu 36,16% din voturi (peste 211.000 de voturi). El s-a impus astfel în fața Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR (21,94%), Daniel Băluță, de la PSD (20,51%), respectiv Cătălin Drulă, de la USR (13,90%).