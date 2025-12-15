Video Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în pline negocieri de pace la Berlin

Armata ucraineană a lansat în noaptea de duminică spre luni un atac masiv cu drone asupra orașelor Moscova și Rostov, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla la Berlin pentru discuții privind un plan de pace cu trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit autorităților ruse, apărarea aeriană a doborât 130 de drone, dintre care 18 se îndreptau spre capitala Federației Ruse.

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat 130 de drone ucrainene pe parcursul nopții, 18 dintre acestea vizând Moscova, a relatat publicația The Kyiv Independent. În urma atacului, în mai multe zone au fost raportate explozii, iar două aeroporturi, Jukovski și Domodedovo, au fost temporar închise. Numeroase aeronave au rămas la sol sau au avut întârzieri semnificative, în timp ce altele nu au putut ateriza.

Sursa video: Telegram/ Astra

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul și a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât „cel puțin 18 vehicule aeriene fără pilot (UAV) care se îndreptau spre Moscova”.

Potrivit primarului, echipele de intervenție au curățat resturile rămase în urma dronelor. „Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile”, a scris Sobianin pe Telegram, citat de publicația Ukrainska Pravda. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Sursa video: Telegram/ Astra

Atac și asupra Rostov

În aceeași noapte, orașul Rostov, un important centru logistic și militar în sudul Rusiei, a fost ținta unui atac cu drone. Conform canalelor locale de Telegram, apărarea aeriană rusă a distrus zeci de drone. Locuitorii au relatat că exploziile au început în jurul orei 2:20 dimineața, în partea vestică a orașului, și au continuat intermitent.

Sursa video: Telegram/ Supernova+

Rezidenții de la periferie au auzit sunetul caracteristic al dronelor în zbor înainte de explozii, iar resturi provenite de la o dronă doborâtă au căzut într-o zonă rezidențială, provocând un incendiu. Martorii au relatat că explozia a fost atât de puternică încât geamurile clădirilor din jur au tremurat, iar alarmele mașinilor parcate s-au declanșat. În imaginile publicate se vede momentul în care o țintă aeriană este lovită, iar resturile în flăcări aproape ating un bloc de locuințe.

Sursa video: Telegram/ Supernova+

Autoritățile ruse nu au oferit încă informații oficiale privind amploarea atacului sau posibilele consecințe. Rostov găzduiește facilități militare, depozite de combustibil și muniții, precum și infrastructură de transport și comandă, făcând orașul o țintă strategică. Atacurile asupra acestor obiective urmăresc perturbarea lanțurilor de aprovizionare, complicarea controlului militar și demonstrarea vulnerabilității zonelor din spate, fără a urmări neapărat pagube directe pentru civili.

Atacuri repetate în regiunea Moscovei

Bombardamentele asupra Moscovei au avut loc la mai puțin de o săptămână după un alt atac masiv cu peste 30 de drone pe 10 decembrie. Locuitorii orașului Kashira, din regiunea Moscova, au declarat că au auzit explozii și răspunsul apărării aeriene.

Aceste atacuri indică o escaladare a conflictului și evidențiază capacitatea Ucrainei de a viza infrastructura strategică a Rusiei chiar și în timpul negocierilor internaționale pentru pace.