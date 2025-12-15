search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în pline negocieri de pace la Berlin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Armata ucraineană a lansat în noaptea de duminică spre luni un atac masiv cu drone asupra orașelor Moscova și Rostov, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla la Berlin pentru discuții privind un plan de pace cu trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit autorităților ruse, apărarea aeriană a doborât 130 de drone, dintre care 18 se îndreptau spre capitala Federației Ruse.

Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei FOTO: Telegram/ RBC-Ucraina
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei FOTO: Telegram/ RBC-Ucraina

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat 130 de drone ucrainene pe parcursul nopții, 18 dintre acestea vizând Moscova, a relatat publicația The Kyiv Independent. În urma atacului, în mai multe zone au fost raportate explozii, iar două aeroporturi, Jukovski și Domodedovo, au fost temporar închise. Numeroase aeronave au rămas la sol sau au avut întârzieri semnificative, în timp ce altele nu au putut ateriza.

Sursa video: Telegram/ Astra

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul și a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât „cel puțin 18 vehicule aeriene fără pilot (UAV) care se îndreptau spre Moscova”.

Potrivit primarului, echipele de intervenție au curățat resturile rămase în urma dronelor. „Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile”, a scris Sobianin pe Telegram, citat de publicația Ukrainska Pravda. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Sursa video: Telegram/ Astra

Atac și asupra Rostov

În aceeași noapte, orașul Rostov, un important centru logistic și militar în sudul Rusiei, a fost ținta unui atac cu drone. Conform canalelor locale de Telegram, apărarea aeriană rusă a distrus zeci de drone. Locuitorii au relatat că exploziile au început în jurul orei 2:20 dimineața, în partea vestică a orașului, și au continuat intermitent.

Citește și: Ucraina renunță la NATO pentru garanții occidentale. Zelenski: „Planul de pace nu va fi pe placul tuturor”

Sursa video: Telegram/ Supernova+

Rezidenții de la periferie au auzit sunetul caracteristic al dronelor în zbor înainte de explozii, iar resturi provenite de la o dronă doborâtă au căzut într-o zonă rezidențială, provocând un incendiu. Martorii au relatat că explozia a fost atât de puternică încât geamurile clădirilor din jur au tremurat, iar alarmele mașinilor parcate s-au declanșat. În imaginile publicate se vede momentul în care o țintă aeriană este lovită, iar resturile în flăcări aproape ating un bloc de locuințe.

Sursa video: Telegram/ Supernova+

Autoritățile ruse nu au oferit încă informații oficiale privind amploarea atacului sau posibilele consecințe. Rostov găzduiește facilități militare, depozite de combustibil și muniții, precum și infrastructură de transport și comandă, făcând orașul o țintă strategică. Atacurile asupra acestor obiective urmăresc perturbarea lanțurilor de aprovizionare, complicarea controlului militar și demonstrarea vulnerabilității zonelor din spate, fără a urmări neapărat pagube directe pentru civili.

Atacuri repetate în regiunea Moscovei

Bombardamentele asupra Moscovei au avut loc la mai puțin de o săptămână după un alt atac masiv cu peste 30 de drone pe 10 decembrie. Locuitorii orașului Kashira, din regiunea Moscova, au declarat că au auzit explozii și răspunsul apărării aeriene.

Aceste atacuri indică o escaladare a conflictului și evidențiază capacitatea Ucrainei de a viza infrastructura strategică a Rusiei chiar și în timpul negocierilor internaționale pentru pace.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui Blănuță, dar îl propune pe Dzeko! Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Diferenţa dintre zahărul vanilat şi cel vanilinat. Care este mai aromat
playtech.ro
image
„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!