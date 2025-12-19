Video Un alpinist român a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Trupele speciale din Chile încearcă să recupereze trupul

Un alpinist român în vârstă de 57 de ani a murit în timpul unei ascensiuni pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, situat în regiunea Atacama din Chile, după ce a ajuns foarte aproape de vârf. Operațiunea de recuperare a trupului este coordonată de unitatea de intervenție specială a poliției chiliene.

Potrivit publicației locale Mega Noticias, cazul este gestionat de GOPE, Grupul de Operațiuni Policiale Speciale din cadrul Poliției Naționale din Chile.

Situația de urgență a fost semnalată miercuri după-amiază personalului Poliției de Frontieră din El Salvador. Locotenent-colonelul Marcelo Ramírez, reprezentant al GOPE, a declarat că polițiștii au primit în jurul orei 18:00 un mesaj prin WhatsApp care anunța moartea unui cetățean străin în timpul unei excursii montane pe vulcanul Ojos del Salado.

„Imediat a fost contactat procurorul pentru a cere intervenția personalului specializat, care a reușit să urce în jurul orei 22:00 și a discutat cu trei cetățeni străini de naționalitate română aflați în tabăra de bază”, a explicat Ramírez.

Sursa video: X/ @CarabIIIRegion

Victima urcase până la 6.540 de metri altitudine

Conform informațiilor furnizate de ceilalți alpiniști români din grup, bărbatul în vârstă de 57 de ani a urcat până la aproximativ 6.540 de metri altitudine pe vulcan, considerat cel mai înalt din lume. Tragedia s-a produs în timpul coborârii.

„În timpul coborârii s-a prăbușit și a căzut la aproximativ trei metri de locul respectiv”, au relatat aceștia autorităților chiliene.

Trupele speciale continuă intervenția în condiții dificile, specifice altitudinii și terenului, pentru recuperarea trupului alpinistului român.