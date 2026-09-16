 Donald Trump obține eliberarea a 25 de deținuți din Belarus. Concesia făcută lui Lukașenko | adevarul.ro
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Video Donald Trump obține eliberarea a 25 de deținuți din Belarus. Concesia făcută lui Lukașenko

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Belarusul a eliberat miercuri 25 de deţinuţi în schimbul unei noi relaxări a sancţiunilor SUA, iar trimisul SUA, John Coale, a declarat pentru Reuters că alte câteva sute ar putea fi eliberaţi peste o lună.

Deținuți eliberați
Persoanele eliberate de Belarus Foto: X/Nexta

Acordul a fost cel mai recent rezultat al unei serii de negocieri care au loc de peste un an între Coale şi președintele belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al liderului rus Vladimir Putin.

Coale a fost însărcinat de președintele Donald Trump să asigure eliberarea a sute de persoane, printre care apărători ai drepturilor omului, activişti politici, jurnalişti şi avocaţi.

Diplomaţia SUA este delicată, deoarece Lukaşenko, care se află la conducerea fostului stat sovietic din 1994, este de mult timp ostracizat de Occident pentru reprimarea oponenților săi şi sprijinirea războiului Rusiei în Ucraina, screi News.

„Acest (proces) a avut un mare succes. Preşedintele Trump este foarte mulţumit de acest lucru”, a declarat Coale pentru Reuters în capitala Lituaniei, Vilnius, unde au fost duşi deţinuţii eliberaţi.

Mai multe eliberări în curând

Numărul de 25 de eliberări a fost mult mai mic decât cele 250 pe care Coale le-a negociat la ultima sa vizită la Minsk, în martie. Însă americanul a declarat într-un interviu că se aşteaptă să se întoarcă în aproximativ o lună şi speră ca, la acel moment, să fie eliberaţi „sute” de deţinuţi.

Organizaţia pentru drepturile omului Viasna, interzisă în Belarus ca organizaţie extremistă, a afirmat că mulţi dintre cei eliberaţi miercuri fuseseră condamnaţi la pedepse cu închisoare de mai mulţi ani. Unul dintre ei, jurnalistul Andrei Aliaksandrau, ispăşea o pedeapsă de 14 ani.

Au fost eliberaţi, de asemenea, trei muzicieni, arestaţi în 2022, ale căror cântece fuseseră desemnate drept „materiale extremiste”.

O sursă familiarizată cu situaţia a declarat pentru Reuters că, pe lângă cei 25, se preconizează eliberarea unui număr semnificativ de deţinuţi, care urmează să rămână în Belarus. Viasna a precizat că rudelor unor deţinuţi li s-a comunicat că îşi pot prelua apropiaţii din colonii penale miercuri dimineaţă.

Lukașenko neagă că ar înlocui unii deținuți cu alții

Viasna afirmă că Belarus mai deţine încă 886 de deţinuţi politici, deşi Lukaşenko respinge această etichetă şi neagă acuzaţiile opoziţiei aflate în exil, potrivit căreia ar aresta în mod constant tot mai multe persoane pentru a-i înlocui pe cei pe care îi eliberează.

Întrebat dacă rămâne la previziunea anterioară conform căreia toţi deţinuţii ar putea fi eliberaţi în acest an, Coale a declarat pentru Reuters: „Păi, cred că da. (O să) încerc”.

În vârstă de 79 de ani, Coale a recunoscut că recurge ocazional la umor grosolan pentru a-l câştiga de partea sa pe Lukaşenko şi că îşi goleşte discret paharul pe podea pentru a evita să se îmbete în timpul lungilor sesiuni de vodcă.

SUA ridică sancțiunile împotriva a două companii din Belarus

Coale a declarat anterior că SUA ridică sancţiunile împotriva Lakokraska, un producător de vopsele şi acoperiri industriale, şi Bellesbumprom, un concern industrial de stat care supraveghează sectoarele silviculturii, celulozei şi hârtiei.

De asemenea, marţi, i-a promis lui Lukaşenko că va convinge băncile americane să restituie zeci de milioane de dolari din activele belaruse îngheţate.

Eforturile umanitare ale lui Coale au stârnit recunoştinţa multor belaruşi, dar grupurile pentru drepturile omului şi politicienii din opoziţie afirmă că arestările continuă şi că Lukaşenko nu a pus încă capăt represiunii.

„Astăzi, alături de bucuria noastră pentru cei eliberaţi, ne amintim de cei care rămân în spatele gratiilor”, a postat pe X lidera opoziţiei aflată în exil, Sviatlana Ţihanuskaia.

Întrebat ce obstacole mai stau în calea diplomaţiei sale, Coale a menţionat războaiele din Golf şi din Ucraina.

„Uite, dacă aceste războaie nu ar avea loc, i-am elibera pe toţi până marţea viitoare. Dar războaiele complică situaţia guvernului nostru, complică situaţia guvernului din Belarus şi a tuturor celorlalţi din lume în acest moment”, a spus el.

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