Trump anunță un acord „masiv” pentru achiziția de îngrășăminte din Belarus, aliat al Rusiei

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, pe platforma sa, Truth Social, că pregătește un acord „masiv” de achiziție de potasiu - un minereu folosit în principal la producerea îngrășămintelor - din Belarus, stat aliat al Rusiei.

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Trump a susținut că prețurile oferite de Belarus ar fi mai avantajoase decât cele plătite în prezent Canadei, principalul furnizor de potasiu al Statelor Unite, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Preţurile ar fi semnificativ mai mici decât cele pe care le plătim astăzi Canadei”, a afirmat liderul american.

Anunțul vine în contextul intensificării tensiunilor comerciale dintre Washington și Ottawa.

Statele Unite importă aproape întreaga cantitate de potasiu necesară industriei agricole.

În 2024, 79% din importuri au provenit din Canada, urmate de Rusia (11%) și Belarus (4%), potrivit datelor US Geological Survey (USGS).

Invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022, a avut ca efect o creștere abruptă a prețurilor la potasiu. Deși acestea au scăzut ulterior, nivelul rămâne ridicat, menținând presiunea asupra pieței globale a îngrășămintelor.

Amintim că Belarusul a eliberat recent 25 de deţinuţi în schimbul unei noi relaxări a sancţiunilor SUA, iar trimisul SUA, John Coale, a declarat pentru Reuters că alte câteva sute ar putea fi eliberaţi peste o lună.