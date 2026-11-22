



Kate Middleton vorbește deschis despre impactul profund pe care diagnosticul de cancer l-a avut asupra vieții sale, în documentarul „Heal”, filmat discret și programat să fie lansat pe 30 noiembrie.

Foto: Captură Youtube trailer „Heal”

În trailerul producției, Prințesa de Wales face una dintre cele mai personale declarații de până acum despre perioada dificilă prin care a trecut.

„Cancerul te schimbă. Îți schimbă corpul, te schimbă fizic. Dar există o parte mult, mult mai profundă a ceea ce schimbă în tine un diagnostic de cancer”, spune Kate Middleton în imaginile de promovare.

Documentarul urmărește participarea sa la provocarea „National Three Peaks Challenge”, care presupune escaladarea celor mai înalți munți din Scoția, Anglia și Țara Galilor în decurs de 24 de ore, relatează Page Six.

Prințesa a finalizat traseul în luna iunie, într-o acțiune de sprijin pentru organizația caritabilă The Royal Marsden Cancer Charity.

În trailer, Kate Middleton reflectează asupra procesului de recuperare și asupra modului în care boala i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Vindecarea este o călătorie. Este vorba despre cum să te reconectezi cu lucrurile pe care le cunoșteai cândva și cum să găsești speranță și bucurie în mijlocul incertitudinii”, afirmă prințesa.

Dialog emoționant cu fratele său

Unul dintre momentele cele mai sensibile ale documentarului este conversația cu fratele său, James Middleton, care a însoțit-o pe anumite porțiuni ale traseului montan.

Acesta îi amintește de tradiția prin care pacienții oncologici sună un clopoțel la finalul tratamentului.

„Nu se sună clopoțelul când pleci de la Royal Marsden?”, o întreabă el.

„Da, dar eu nu l-am sunat”, răspunde Kate Middleton.

Fratele său îi sugerează: „Poate că aceasta este versiunea ta de a suna clopoțelul”.

Mesaj despre speranță și familie

Documentarul surprinde și momentul în care prințesa își revede familia după finalizarea provocării. Ea apare alături de cei trei copii ai săi și de soțul său, Prințul William.

Într-un alt pasaj din trailer, Kate Middleton vorbește despre importanța sprijinului primit în timpul luptei cu boala.

„Este clar că nu suntem meniți să purtăm singuri provocările vieții. Lucrurile se pot reînnoi și pot crește. De multe ori, tocmai prin durere realizăm că există o frumusețe mai mare dincolo de ea”, spune aceasta.

Kate Middleton și-a anunțat public diagnosticul de cancer în martie 2024. În septembrie același an a informat că a încheiat tratamentul de chimioterapie, iar în ianuarie 2025 a dezvăluit că boala se află în remisie.

Documentarul „Heal” oferă una dintre cele mai intime perspective asupra perioadei dificile traversate de prințesă și asupra drumului său către recuperare.