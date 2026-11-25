Administrația președintelui american Donald Trump propune majorarea taxelor vamale pentru Uniunea Europeană, China, Mexic, Japonia și alți 12 parteneri comerciali. Măsura ar reprezenta un pas important în eforturile Washingtonului de a reintroduce sistemul global de tarife vamale instituit de Trump, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite l-a anulat în februarie.

Donald Trump nu renunță la supra taxarea UE Foto: Profimedia

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, urmează să prezinte noile propuneri tarifare în cadrul unui raport privind supracapacitatea industrială a acestor economii, potrivit publicației The Wall Street Journal, care citează o sursă familiarizată cu pregătirea documentului.

Concluziile raportului se bazează pe o anchetă comercială lansată în martie de biroul lui Greer, în temeiul Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974. Această prevedere permite reprezentantului comercial al SUA să impună taxe vamale ca răspuns la practicile comerciale considerate neloiale.

Alte trei surse, informate de administrație cu privire la anchetă, au confirmat că raportul se află în etapa finală de pregătire și că rezultatele ar putea fi făcute publice chiar în cursul zilei de astăzi.

Potrivit uneia dintre surse, noile tarife propuse nu vor depăși plafoanele convenite de statele vizate cu administrația Trump în cursul anului trecut, în schimbul unor concesii comerciale și al unor investiții importante în industria americană.

Astfel, rata totală a taxelor vamale aplicate Chinei nu ar urma să depășească 20%. În cazul Uniunii Europene, aceasta ar rămâne sub plafonul de 15%, convenit de Donald Trump cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul întâlnirii din 2025 de la Turnberry, în Scoția.

Țările vizate vor avea în continuare posibilitatea de a-și prezenta poziția înainte de stabilirea definitivă a tarifelor. Acest lucru se va putea întâmpla în cadrul unor audieri, consultări publice și negocieri cu ușile închise.

La fel ca în cazul altor majorări recente ale taxelor vamale, este de așteptat ca noile măsuri să includă și o serie de excepții.

De asemenea, potrivit sursei citate, tarifele ar putea fi reduse ulterior dacă statele vizate vor lua măsuri pentru diminuarea supracapacităților de producție.

Cu toate acestea, simpla amenințare cu introducerea unor taxe suplimentare riscă să provoace nemulțumiri în rândul aliaților Statelor Unite. Aceștia sunt deja nemulțumiți de alte componente ale politicii comerciale promovate de Trump, pe care le consideră incompatibile cu acordurile existente.

În documentele depuse în martie, biroul reprezentantului comercial american a susținut că există dovezi potrivit cărora țări precum China și-au extins agresiv producția în sectoare strategice, depășind nivelurile pe care le poate absorbi cererea de pe piață.

Autoritățile americane au mai arătat că Beijingul, la fel ca alți parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, înregistrează un excedent comercial general în comerțul cu bunuri.

Washingtonul încearcă să refacă sistemul tarifar

Ancheta privind supracapacitatea industrială este a doua dintre cele două investigații comerciale majore lansate în primăvară de administrația Trump, în cadrul eforturilor de reconstruire a sistemului de taxe vamale.

Demersul vine după ce tarifele „reciproce” introduse de președintele american în 2025 au fost declarate nelegale de Curtea Supremă.

În timpul verii, administrația a finalizat o altă investigație, referitoare la utilizarea muncii forțate în lanțurile de aprovizionare din străinătate.

Concluziile acesteia au fost invocate pentru justificarea unor taxe vamale cuprinse între 10% și 12,5%, aplicate unui număr de zeci de parteneri comerciali. Printre economiile vizate se numără toate cele 16 incluse și în ancheta privind supracapacitatea industrială.

Orice taxe suplimentare introduse în urma acestei ultime investigații se vor adăuga tarifelor vamale deja în vigoare.

O nouă majorare ar putea complica relațiile comerciale, deja delicate, dintre Statele Unite și unele dintre cele mai mari economii ale lumii. Măsura apare și într-un moment sensibil pentru relația cu China, în contextul unui armistițiu comercial fragil, care expiră în ianuarie.

Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească luna viitoare, în cadrul summitului G20.

În același timp, noile planuri tarifare sunt anunțate pe fondul unor negocieri tensionate cu Mexicul privind prelungirea Acordului comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada.

Noile tarife ar putea fi contestate în instanță

La fel ca alte încercări ale administrației Trump de a reintroduce taxe vamale după înfrângerea în fața Curții Supreme, noile măsuri ar putea fi contestate în instanță.

Tarifele impuse de administrația americană în legătură cu utilizarea muncii forțate în lanțurile de aprovizionare se află deja în atenția Curții pentru Comerț Internațional a Statelor Unite.