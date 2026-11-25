Camera Deputaților votează miercuri înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care au fost utilizate resursele SPP pentru protecția fostului premier Ilie Bolojan, în contextul nunții fiicei sale, organizate la Oradea pe 14 noiembrie.

Fostul premier Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Proiectul de hotărâre PHCD 80/2026 a fost înregistrat la Camera Deputaților pe 18 noiembrie și figurează pe ordinea de zi a plenului pentru 25 noiembrie. Inițiativa aparține unui grup de 70 de deputați, printre care parlamentari PSD, AUR, SOS România, UPR și deputați neafiliați.

Ce vor să verifice parlamentarii în legătură cu mașina SPP

Potrivit documentului depus la Camera Deputaților, comisia ar urma să stabilească temeiul juridic și amploarea măsurilor de protecție asigurate de Serviciul de Protecție și Pază lui Ilie Bolojan la evenimentul privat din 14 noiembrie, organizat la Oradea cu ocazia căsătoriei fiicei sale.

Un alt obiectiv îl reprezintă verificarea deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecție în legătură cu evenimentul. Parlamentarii vor să stabilească dacă mașina a fost folosită pentru preluarea și transportul unor invitați de la Aeroportul Oradea, care au fost destinațiile curselor și dacă fostul premier s-a aflat la bord.

Comisia ar urma să identifice și persoanele care au solicitat, dispus, aprobat sau executat deplasările, precum și existența unei eventuale solicitări formulate de Ilie Bolojan, direct sau prin intermediul altei persoane.

De asemenea, aleșii vor să verifice dacă transportul invitaților sau alte activități de sprijin logistic, în cazul în care se confirmă, au avut justificare în cadrul misiunii de protecție sau au reprezentat servicii acordate unor terțe persoane.

Documentul prevede și identificarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru deplasările și activitățile analizate. În situația în care se constată utilizări în afara misiunii de protecție, comisia ar urma să evalueze costurile aferente și să formuleze, după caz, propuneri de remediere a eventualelor deficiențe și de sesizare a autorităților competente.

Comisia ar urma să aibă 15 membri

Proiectul de hotărâre prevede constituirea unei comisii formate din 15 membri, condusă de un birou alcătuit dintr-un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari.

Inițiativa a fost înregistrată pe 18 noiembrie, iar potrivit parcursului legislativ publicat de Camera Deputaților, proiectul a fost înscris pe ordinea de zi a plenului pentru ședințele din 23 și 25 noiembrie.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre folosirea mașinii SPP

Controversa a apărut după ce autoturismul folosit de echipa SPP care asigură protecția fostului premier ar fi fost utilizat pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Cristina Bâtlan și soțul său, Gabriel Traian, ar fi fost preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a lui Bolojan.

Fostul premier a respins acuzațiile de ilegalitate și a susținut că a respectat prevederile legale privind protecția sa. Acesta a explicat că foștii premieri beneficiază de protecție SPP și că pot renunța la aceasta printr-o declarație scrisă.

Referindu-se la solicitarea de înființare a comisiei parlamentare, Bolojan a acuzat PSD și AUR de hărțuire politică. El a amintit și de o comisie de anchetă anterioară, constituită în urma întâlnirii sale cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului.