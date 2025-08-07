Îngrijorări cu privire la starea de sănătate a Prințesei Kate: „Nu mai are nici 40 de kilograme”

La doar câteva luni după ce a anunțat că este în remisie, Prințesa Kate Middleton stârnește îngrijorări profunde cu privire la starea sa de sănătate. Potrivit apropiaților, soția prințului William a ajuns să cântărească în jur de 40 de kilograme.

Viitoarea regină a Marii Britanii este acum vizibil slăbită după tratamentul dur împotriva cancerului, potrivit presei londoneze. Ultimele apariții publice au ridicat îngrijorări cu privire la recuperarea alteței sale sau chiar la o posibilă recidivă, arată radaronline.com

Apariția fragilă a prințesei Kate Middleton, la șase luni după ce a anunțat că este în remisie după cancer, a stârnit temeri serioase cu privire la starea de sănătate a viitoarei regine a Marii Britanii, în contextul în care silueta sa pare mai slabă decât cea a propriei fiice.

Curajoasa prințesă de 43 de ani s-a întors la îndatoririle regale, însă a lipsit vizibil de la cursele de cai Royal Ascot din iunie. Totuși, sursele din interiorul palatului au fost șocate de apariția ei „fantomatică” de câteva săptămâni mai târziu, la turneul de tenis de la Wimbledon, unde a venit alături de soțul său, prințul William (43 de ani), și copiii lor Charlotte (10 ani) și George (12 ani), în timp ce mezinul Louis (7 ani) a rămas acasă.

„Kate este dureros de slabă și lumea este îngrijorată că acesta ar putea fi un semn că are dificultăți în procesul de recuperare după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai grav, că ar fi suferit o recidivă”, a mărturisit un apropiat al familiei regale.

Sursele spun că prințesa de Wales a ajuns să cântărească doar aproximativ 40 de kilograme.

„A trecut prin atât de multe și își dorește cu adevărat să fie prezentă și să-și îndeplinească îndatoririle regale, dar este evident că nu este bine”, a adăugat sursa.

„Se vorbește că are o perioadă extrem de dificilă, nu are poftă de mâncare și pierde în greutate din această cauză. Este slabă, fără masă musculară. Kate avea mereu o siluetă atletică, dar acum e departe de asta.”

„A fost o luptă istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară. A lăsat urme adânci asupra ei.”

Îngrijorări majore privind starea de sănătate a prințesei

Totuși, absența ei de la Royal Ascot a arătat că are în continuare nevoie de timp pentru a se concentra pe propria sănătate, susțin sursele.

„Pare să fi fost un caz de prea mult, prea repede”, a spus o sursă. „Este clar că Kate are nevoie de odihnă și de nutriție adecvată.”

Dr. Gabe Mirkin, care nu a tratat-o pe prințesă, a declarat pentru sursa citată că aspectul său ar putea indica un răspuns slab la tratamentul oncologic.

„Kate este extrem de subponderală, aproximativ 40 kg, la 19 luni după o intervenție abdominală, cancer și chimioterapie. Această pierdere severă în greutate poate fi cauzată de chimioterapie în sine, lipsa poftei de mâncare sau, mai grav, de eșecul tratamentului”, a subliniat Mirkin.

„Pierderea masivă de grăsime, mușchi și masă osoasă poate afecta capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva cancerului.”

Lupta prințesei cu cancerul a șocat lumea

Kate Middleton a anunțat în martie 2024 că urmează un tratament pentru o formă nedezvăluită de cancer, după o intervenție chirurgicală abdominală, și a lipsit din spațiul public aproape tot anul.

În ianuarie 2025, ea a transmis că tratamentul s-a încheiat și că este în remisie.