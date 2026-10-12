Kate Middleton și prințesa Charlotte au renunțat la mașina oficială și au mers cu metroul, la o ieșire mamă-fiică în Londra

Prințesa de Wales, Kate Middleton, și fiica sa, prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, au renunțat sâmbătă la mașina oficială cu șofer și au călătorit cu trenul Elizabeth Line, pentru o ieșire în centrul Londrei. Cele două au fost surprinse de un călător în timp ce se aflau în mijlocul celorlalți pasageri, însoțite discret de echipa de securitate.

Prințesa de Wales, Kate Middleton, și fiica sa, prințesa Charlotte, în metrou. Foto: Facebook/Catherine, Princess of Wales

Kate Middleton și Charlotte au fost văzute stând pe scaune în tren și discutând cu persoanele din fața lor. Un martor a povestit că fiica prințesei părea aproape uimită în timp ce privea în jurul vagonului, conform publicației HELLO!.

„Păreau foarte relaxate, vorbeau între ele și zâmbeau”, a declarat sursa citată de publicația britanică, precizând că echipa de securitate a încercat să nu atragă atenția. La coborârea în stația Tottenham Court Road, Kate și-a ținut fiica de mână. Nu se știe unde au mers cele două după ce au coborât din tren.

O apariție rară pentru prințesa Charlotte

Deși membrii familiei regale britanice folosesc de regulă mașini oficiale sau elicoptere pentru deplasări, Kate Middleton nu este străină de transportul public. În 2013, aceasta a participat alături de regina Elisabeta a II-a și prințul Philip la marcarea a 150 de ani de la inaugurarea metroului londonez. Cu acea ocazie, a mărturisit că îi lipsea să călătorească cu mijloacele de transport în comun.

În 2023, Kate și prințul William au călătorit tot cu Elizabeth Line, în drum spre un pub din cartierul Soho, unde au discutat cu angajați din Londra despre pregătirile pentru încoronarea regelui Charles al III-lea.

Pentru prințesa Charlotte, elevă, o astfel de călătorie reprezintă o apariție publică mai puțin obișnuită.

Ieșirile în care membrii familiei regale folosesc transportul în comun amintesc de stilul prințesei Diana. Aceasta a încercat să le ofere fiilor săi, William și Harry, o copilărie cât mai apropiată de cea a copiilor obișnuiți, ducându-i inclusiv cu autobuzul, metroul și la restaurante accesibile publicului larg.