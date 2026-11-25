Oficiali din administrația președintelui american Donald Trump poartă discuții interne privind posibilitatea ca armata SUA să vizeze conducerea de vârf a Iranului, în încercarea de a elimina reprezentanții considerați adepți ai unei linii dure. Informația a fost relatată de NBC News, care citează surse familiarizate cu discuțiile.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem iranian Foto: Profimedia

Susținătorii acestei opțiuni consideră că o astfel de operațiune i-ar putea permite lui Donald Trump să pună capăt războiului. Totodată, ea ar transmite regimului de la Teheran un mesaj clar: Statele Unite au capacitatea de a-i localiza și elimina liderii în orice moment.

În schimb, oficialii care se opun propunerii avertizează că o asemenea acțiune i-ar putea determina pe membrii regimului rămași la putere să își consolideze și mai mult pozițiile. De asemenea, ar putea afecta credibilitatea Washingtonului în eventualele negocieri pentru încheierea conflictului.

Unii reprezentanți ai conducerii militare americane au atras atenția că atacarea liderilor iranieni ar putea amplifica amenințările la adresa oficialilor SUA. Potrivit informațiilor apărute recent, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, s-ar fi mutat într-o bază militară din motive de securitate, pe fondul amenințărilor venite din partea Iranului.

Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind următoarele etape ale războiului. Eliminarea unor membri ai conducerii de rang înalt de la Teheran se numără de mai mult timp printre opțiunile prezentate președintelui american, iar subiectul a revenit în centrul discuțiilor în ultimele săptămâni.

Trump a analizat, de asemenea, posibilitatea reluării unor atacuri militare de amploare împotriva Iranului. Printre potențialele ținte s-ar putea număra infrastructura petrolieră și de gaze, precum și instalațiile de îmbogățire a uraniului.

Pentagonul, condus de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a prezentat în mod repetat președintelui diferite scenarii de acțiune militară împotriva Iranului. Pe măsură ce conflictul a intrat în cea de-a noua lună, gama opțiunilor analizate s-a extins.

Potrivit unei surse citate de NBC News, obiectivul este de a-i pune la dispoziție lui Trump cât mai multe variante pentru a pune capăt unui conflict profund nepopular.

„Statele Unite se află într-o poziție foarte puternică, deținând controlul asupra Strâmtorii Ormuz și asistând la prăbușirea economiei iraniene”, a declarat un reprezentant al administrației americane.

Acesta a adăugat că președintele analizează mai multe posibilități și va lua decizia pe care o consideră cea mai potrivită pentru a garanta că Iranul nu va putea obține niciodată arme nucleare.

Conducerea Iranului, vizată de atacurile americano-israeliene

În prima zi a războiului, Statele Unite și Israelul l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, punând capăt unei perioade de 36 de ani în care acesta s-a aflat la conducerea țării.

Forțele israeliene și americane au eliminat, de asemenea, mai mulți oficiali iranieni de rang înalt din structurile militare, serviciile de informații și conducerea politică.

Succesorul lui Ali Khamenei în funcția de lider suprem a devenit fiul acestuia, Mojtaba Khamenei.

Ali Khamenei întruchipa poziția dură a Iranului față de Statele Unite și alte state occidentale. În prezent, unii experți și oficiali americani consideră că Mojtaba Khamenei ar avea o orientare și mai radicală.

Noul lider suprem ar fi fost rănit în timpul atacurilor americano-israeliene și nu a mai apărut în public de atunci.

O eventuală operațiune împotriva conducerii regimului iranian ar necesita informații de intelligence extrem de precise și fiabile. Acestea ar trebui să permită identificarea, izolarea și atacarea liderilor de rang înalt în cadrul unei operațiuni militare deosebit de complexe.

În operațiunile dificile desfășurate împotriva Iranului, Statele Unite recurg frecvent atât la propriile informații de intelligence, cât și la cele furnizate de Israel.