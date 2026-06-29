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Video Kate Middleton, gest impresionant pentru bolnavii de cancer. A escaladat trei munți pentru a strânge fonduri destinate spitalului unde a fost tratată și ea

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Prințesa de Wales, Kate Middleton, a încheiat cu succes provocarea „Provocarea celor trei vârfuri”, care a presupus escaladarea celor mai înalți munți din Anglia, Scoția și Țara Galilor pentru a strânge fonduri destinate spitalului unde a fost tratată de cancer. Soția prințului William a declarat că experiența a reprezentat o modalitate de a explora viața după diagnostic și de a sprijini pacienții care trec prin aceeași încercare.

Kate Middleton a încheiat cu succes provocarea provocarea. FOTO: X/@KensingtonRoyal
Kate Middleton a încheiat cu succes provocarea provocarea. FOTO: X/@KensingtonRoyal

Provocarea, care presupune urcarea celor mai înalte vârfuri din cele trei țări într-un interval de aproximativ 24 de ore, a avut scop caritabil, fondurile fiind direcționate către Royal Marsden Cancer Charity, organizația care sprijină spitalul unde prințesa a urmat tratamentul oncologic, relatează BBC.

„Cancerul nu afectează doar corpul”

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, alături de o fotografie realizată pe vârful Ben Nevis, Kate Middleton a vorbit despre impactul profund pe care boala îl are asupra vieții pacienților.

„Cancerul nu afectează doar corpul. Îți schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu acest lucru din experiență proprie, iar drumul prin tratament și după tratament necesită mai mult decât medicină”, a transmis Prințesa de Wales.

Ea a declarat că și-a propus să atragă atenția asupra importanței îngrijirii holistice pentru bolnavii de cancer.

„Prin această provocare vreau să cresc gradul de conștientizare asupra impactului profund al bolilor grave și asupra importanței îngrijirii holistice. Fiecare pacient este diferit, iar o abordare care privește omul în ansamblu îi poate ajuta pe cei diagnosticați cu cancer să gestioneze mai bine această provocare”, a adăugat ea.

A urcat cele mai înalte vârfuri muntoase din Marea Britanie

Pe parcursul weekendului, Kate Middleton a escaladat Scafell Pike, cel mai înalt munte din Anglia, Ben Nevis, din Scoția, și Snowdon (Yr Wyddfa), cel mai înalt vârf din Țara Galilor.

La finalul provocării, în Țara Galilor, prințesa a fost întâmpinată de familia sa, inclusiv de prințul William, cei trei copii ai cuplului – George, Charlotte și Louis –, dar și de părinții și fratele său.

Diagnosticul de cancer, anunțat în 2024

Kate Middleton a dezvăluit în 2024 că urmează tratament împotriva cancerului. Ea a descris momentul aflării diagnosticului drept „un șoc uriaș” și a mărturisit că a traversat „câteva luni incredibil de dificile”.

Tipul de cancer nu a fost făcut public, însă Palatul Kensington a transmis atunci că medicii sunt încrezători în recuperarea completă a prințesei.

La începutul anului 2025, Kate a anunțat că boala a intrat în remisie și și-a reluat treptat îndatoririle regale.

Fondurile vor sprijini pacienții cu cancer

Campania de strângere de fonduri lansată de Royal Marsden Cancer Charity urmărește să ofere unui număr mai mare de pacienți acces la servicii de îngrijire holistică, care completează tratamentele medicale și includ sprijin fizic, emoțional, social și psihologic.

Directorul executiv al Royal Marsden NHS Foundation Trust, Dame Cally Palmer, a declarat că este „onorată” de implicarea Prințului și Prințesei de Wales în susținerea spitalului și a apreciat că inițiativa lui Kate Middleton va avea un impact important asupra pacienților și familiilor acestora.

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