 Jaf ca-n filme într-un muzeu din Italia. Patru capodopere de 80 de milioane de euro, furate | adevarul.ro
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Video Jaf ca-n filme într-un muzeu din Italia. Patru capodopere de 80 de milioane de euro, furate

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Hoții au furat patru opere atribuite pictorului renascentist Antonello da Messina, evaluate la zeci de milioane de euro, din muzeul regional din Messina, în timpul festivităților organizate în oraș de Adormirea Maicii Domnului.

Lucrările furate aparțin pictorului renascentist Antonello da Messina FOTO X / Massimo De Propris
Lucrările furate aparțin pictorului renascentist Antonello da Messina FOTO X / Massimo De Propris

Hoții au reușit să treacă de sistemele de alarmă și de securitate sâmbătă seară, la MuMe. Aceștia au plecat cu trei dintre cele cinci panouri supraviețuitoare ale Polipticului San Gregorio, datat 1473, precum și cu panoul cu două fețe care o înfățișează pe Fecioara Maria și pe Hristos mort în Pietà, acesta din urmă fiind scos dintr-o vitrină blindată, relatează AP.

Hoții au desprins din ramă toate cele cinci panouri ale Polipticului San Gregorio, însă au abandonat două dintre ele în spatele unui zid în timp ce fugeau.

Furt de zeci de milioane de euro

Expertul în artă Alberto Fiz a estimat valoarea operelor furate la 70-80 de milioane de euro (81-92 de milioane de dolari).

„Suntem devastați de ceea ce s-a întâmplat. Erau două dintre cele mai importante și mai cunoscute opere ale lui Antonello da Messina. Este o pierdere uriașă pentru muzeu, oraș, comunitate și lumea artei”, a declarat directoarea MuMe, Marisa Mercurio, pentru agenția ANSA.

Mercurio a precizat că furtul a avut loc cu puțin înainte de ora 22.00 și că alarmele funcționau, iar agenții de pază se aflau la fața locului. Ea a descris operele drept elemente esențiale ale patrimoniului regiunii.

„Acestea nu sunt doar opere ale lui Antonello da Messina. Sunt opere care au o importanță considerabilă pentru identitatea noastră, precum și, desigur, pentru valoarea lor artistică și culturală, pentru că sunt opere ale propriului nostru Antonello da Messina”, a declarat ea pentru Sky TG24.

Principalul responsabil pentru cultură din Messina, Enzo Caruso, a catalogat furtul drept „mai mult decât o pierdere” și „un dezastru”.

„Messina fără Antonello este lipsită de însăși esența celui mai mare artist al Renașterii europene”, a declarat Caruso pentru Sky, cerând recuperarea rapidă a operelor furate.

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Caruso a remarcat că interesul internațional pentru artist s-a intensificat după ce Ministerul italian al Culturii a achiziționat anul acesta, prin negocieri cu casa de licitații Sotheby’s din New York, pictura religioasă „Ecce Homo”, realizată de Antonello, pentru 14,9 milioane de dolari.

Operele sunt aproape imposibil de vândut legal

Lynda Albertson, analistă specializată în infracțiunile împotriva patrimoniului artistic, a declarat că operele sunt imediat recognoscibile, ceea ce face dificilă orice încercare de a le vinde prin canale legitime.

„Să furi un Antonello poate fi mult mai ușor decât să vinzi unul. Dacă aceștia sunt hoți obișnuiți, vor descoperi în curând acest lucru, spre paguba lor”, a declarat Albertson, director executiv al asociației de cercetare a infracțiunilor în domeniul artei ARCA, pentru cotidianul italian La Repubblica.

Ea a explicat că astfel de opere de artă celebre ajung adesea să fie transferate de la un infractor la altul și folosite drept garanție pentru alte activități ilegale.

Muzeul a fost închis duminică, în timp ce anchetatorii au strâns probe. Nici reprezentanții muzeului și nici Carabinierii nu au putut fi contactați imediat pentru a comenta cazul.

Hoții au profitat de sărbătoarea care marchează Adormirea Maicii Domnului

Sărbătoarea Ferragosto, care marchează Adormirea Maicii Domnului, reprezintă punctul culminant al sezonului estival al vacanțelor în Italia. În Messina, aceasta era celebrată printr-o procesiune care s-a încheiat cu rugăciuni și o binecuvântare în principala piață a orașului, Piazza Duomo, aproximativ în momentul în care a avut loc furtul.

Furtul are loc la doar câteva zile după ce poliția din orașul Parma, în nordul Italiei, a anunțat recuperarea a trei opere de artă furate, realizate de Renoir, Cézanne și Matisse, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro (11,5 milioane de dolari).

Cinci persoane au fost reținute în legătură cu furtul comis în perioada 22-23 martie de la Fundația Magnani Rocca, din provincia Parma.

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