Jaf la un muzeu din Franța. Hoții au fugit cu bijuterii în valoare de milioane de euro

Bijuterii în valoare de milioane de euro au fost furate duminică în urma unei spargeri la muzeul producătorului francez de sticlă de lux Lalique, au anunțat compania și o sursă apropiată anchetei.

Hoțul sau hoții au pătruns în muzeul din Wingen-sur-Moder, localitate din nord-estul Franței, în jurul orei 05:30 (03:30 GMT) și s-au îndreptat direct către sala de bijuterii, relatează AFP și France24.

„Au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii. Valoarea prejudiciului este în curs de evaluare, însă s-ar putea ridica la câteva milioane de euro, cel mai probabil aproape de patru milioane”, a precizat sursa.

Reprezentanții muzeului au anunțat pe site-ul oficial că instituția va rămâne închisă timp de câteva zile din cauza jafului.

„Alarma s-a declanșat, însă, până când firma de pază a terminat verificările procedurale, o femeie de serviciu a fost prima care a ajuns la fața locului și a sunat la poliție”, a mai adăugat sursa din cadrul anchetei.

În prezent, imaginile de pe camerele de supraveghere sunt analizate de autorități.

Muzeul, dedicat bijutierului și maestrului sticlar René Lalique, o figură emblematică a curentelor Art Nouveau și Art Deco, a fost deschis în 2011, în apropierea fabricii companiei.

Securitatea din muzeele și galeriile din Franța a intrat deja în atenția publică în octombrie anul trecut, după un jaf spectaculos de bijuterii comis în plină zi la Muzeul Luvru din Paris.

Atunci, hoții au reușit să fugă cu bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari de la Luvru, în urma unui atac care a durat mai puțin de opt minute.