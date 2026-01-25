Un muzeu din Olanda, prădat de întreaga colecție, la un an de la furtul obiectelor din tezaurul românesc expuse la Assen

Un muzeu din Doesburg, Olanda, a fost jefuit de întreaga sa colecție din argint miercuri, 21 ianuarie. Potrivit presei olandeze, doi bărbați au pătruns prin forță în Biserica Martini din Doesburg, care găzduiește muzeul.

Aceștia au spart o ușă și apoi au distrus toate vitrinele pentru a ajunge la obiecte, a precizat muzeul într-un comunicat, scrie Dutch News.

Peste 300 de piese, cu o valoare totală de zeci de mii de euro, au fost furate.

„Doar obiectele ceramice, care se aflau într-o expoziție temporară, au fost lăsate în urmă”, a declarat președintele muzeului, Ernst Boesveld, pentru Omroep Gelderland. Muzeul este asigurat, a mai spus acesta.

„Nu este vorba doar despre furtul argintului, ci despre povești, istorie și măiestrie”, a spus fondatorul muzeului, Martin de Kleijn.

„Piese adunate de-a lungul a zeci de ani au dispărut peste noapte. Este o pierdere personală și o pierdere pentru Doesburg.”

Colecția de argint antic provine din peste 20 de țări. Printre cele mai valoroase obiecte se numără recipiente pentru muștar, linguri și piese legate de industriile untului, oțetului și tutunului.

Prețul argintului a crescut semnificativ în ultimele luni.

Un jaf asemănător a avut loc anul trecut, pe 25 ianuarie, la Muzeul Drents din Assen. A fost cel mai mare jaf din istoria muzeului.

Hoții au reușit să fure Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări-spirale din aur, piese emblematice ale tezaurului dacic, expuse în cadrul expoziției internaționale „Dacia – Regatul Aurului și Argintului”.

Jaful a avut loc chiar în dimineața zilei de 25 ianuarie, în ultima zi de vizitare, expoziția, una dintre cele mai ample prezentări ale patrimoniului dacic realizate vreodată în afara României, urmând să se încheie pe 26 ianuarie 2025, după șase luni în care artefactele fuseseră împrumutate muzeului din Olanda.

Poliția olandeză a publicat imagini de pe camerele de supraveghere care arată cum, în jurul orei 03:45, trei indivizi au forțat accesul la Muzeul Drents, au detonat un dispozitiv exploziv pentru a crea o breșă în clădire și, în mai puțin de trei minute, au furat cele mai valoroase piese ale tezaurului dacic expuse, după care au dispărut.