Jaf în nordul Italiei: hoții au furat trei tablouri celebre de Renoir, Cézanne şi Matisse în mai puţin de trei minute

Trei tablouri extrem de valoroase, semnate de Renoir, Cézanne și Matisse, au fost furate din Villa Fundației Magnani Rocca, un muzeu particular de lângă Parma, hoţii reuşind să dea lovitura în mai puţin de trei minute.

Trei capodopere semnate de Auguste Renoir, Paul Cézanne și Henri Matisse au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie dintr-un muzeu privat aflat în apropiere de Parma, în nordul Italiei, au confirmat duminică carabinierii, potrivit publicației Corriere di Bologna.

Hoții, patru persoane cu fețele acoperite, au pătruns în Villa Fundației Magnani Rocca prin forțarea unei porţi și au acționat extrem de rapid, reușind să sustragă lucrările în mai puțin de trei minute, potrivit purtătorului de cuvânt al carabinierilor.

Fundația Magnani Rocca a subliniat că fuga infractorilor a fost determinată de activarea imediată a sistemelor de alarmă, dar și de intervenția promptă a securității interne, a carabinierilor și a unei firme private de pază.

Tablourile furate sunt „Peștii”, o operă târzie (1917) de Auguste Renoir, „Natură moartă cu cireșe” (1885-1887) de Paul Cézanne și „Odaliscă pe terasă” (1922) de Henri Matisse.

Carabinierii din Parma, împreună cu Nucleul pentru Protecția Patrimoniului Cultural, desfășoară o anchetă detaliată, analizând imaginile camerelor de supraveghere din muzeu, dar și din locuințele și magazinele din vecinătate, pentru a-i identifica pe autorii furtului și a recupera operele de artă.

Fundația Magnani Rocca, care adăpostește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), este recunoscută pentru bogăția și diversitatea operelor sale.

Pe lângă tablourile recent furate, instituția mai deține lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și opere ale artistului italian Giorgio Morandi, făcând din acest muzeu unul dintre reperele de referință ale patrimoniului cultural european.