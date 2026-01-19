search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Video Imagini inedite ale jafului de la Muzeul Luvru, difuzate la televiziunile franceze. Hoții au acționat sub privirile agenților de pază

Publicat:

Imagini surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru, comis în octombrie anul trecut, au fost difuzate pentru prima dată duminică de posturile franceze TF1 și France Télévisions. 

Sursa video: TF1

În înregistrări pot fi văzuți clar doi dintre spărgători. Unul poartă o cagulă neagră și o vestă galbenă, iar celălalt este îmbrăcat în negru și are pe cap o cască de motocicletă. Cei doi pătrund în Galeria Apollo, spațiul în care erau expuse bijuteriile, potrivit Agerpres.

Imaginile arată că hoții au intrat pe fereastră, după ce au fost ridicați cu ajutorul unei nacele.

Tiara împărătesei Eugénie, furată în câteva secunde

Unul dintre bărbați, înarmat cu un polizor unghiular, taie vitrina în care se afla celebra tiară a împărătesei Eugénie. După ce lovește sticla cu pumnul, reușește să ia bijuteria.

Ulterior, acesta îl ajută pe cel de-al doilea hoț, care încerca să spargă vitrina alăturată și care a sustras rapid mai multe bijuterii.

Întreaga acțiune a durat mai puțin de patru minute. Potrivit imaginilor difuzate de France Télévisions, mai mulți agenți de pază asistă neputincioși la jaf. Unul dintre ei apare cu o prăjină în mână, vizibil descumpănit.

Pradă de 88 de milioane de euro, încă dispărută

Hoții au furat opt bijuterii din Coroana Franței, iar prada, estimată la 88 de milioane de euro, nu a fost recuperată până în prezent.

Cu o diferență de 30 de secunde, agenții (companiei private de securitate, n.r.) Securitas sau polițiștii ar fi putut împiedica fuga hoților”, a declarat la jumătatea lunii decembrie Noël Corbin, directorul Inspecției Generale pentru Afaceri Culturale, în fața Comisiei pentru Cultură a Senatului francez.

