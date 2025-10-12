Foto Imagini spectaculoase cu iarna venită în Carpați, la 20 de kilometri de granița cu România

Munții Carpați au fost cuprinși de zăpadă încă din primele zile ale lunii octombrie. Temperatura a scăzut sub zero grade, iar vârfurile munților au fost acoperite cu un strat gros de zăpadă, potrivit imaginilor susprinse la fața locului.

Salvamontiștii din regiunea Munților Carpați au anunțat că, începând din dimineața zilei de 11 octombrie, pe vârful Ivan Pip Chornohirsky din Ucraina s-a înregistrat o scădere a temperaturii până la -5°C, cerul s-a înnorat, iar vântul din vest a atins 11 m/s. Vârful se află aprope de România, în zona Parcului Natural Munții Maramureșului.

Imagini spectaculoase cu peisajul de iarnă au fost surprinse de un angajat al Centrului Științific Internațional „Observatorul”, care se află pe munte, pe teritoriul Ucrainei. Fotografiile arată un decor de basm: vârful muntos este acoperit de troiene, în jur se zăresc alte vârfuri înzăpezite, iar din cauza vântului puternic s-au format „țepi” de zăpadă pe cabana de lemn, notează focus.ua.

→ Imaginea 1/4: Imagini spectaculoase cu peisajul de iarnă. FOTO: Facebook/Vasyl Fitsak

Angajatul Centrului Științific Internațional „Observatorul” a precizat că vremea de iarnă s-a menținut stabilă pe vârfuri timp de 13 zile. De remarcat că, exact în aceeași perioadă, acum 5 ani, în zonă era încă „vară indiană”.

Salvamontiștii avertizează turiștii că drumețiile în astfel de condiții necesită o atenție sporită și echipament adecvat de iarnă, iar deplasarea pe pante trebuie realizată cu precauție.

Potrivit lui Vira Balabukh, șef al Departamentului de Meteorologie Aplicată și Climatologie din cadrul Institutului Hidrometeorologic Ucrainean al Serviciului de Urgență de Stat, zăpada în octombrie în zonele înalte nu este un fenomen neobișnuit, fiind cauzată de intensificarea activității frontale și de sosirea maselor de aer arctic.

Primele zile ale lunii octombrie 2025 au fost marcate de vreme schimbătoare și fluctuații de temperatură, dar în următoarea perioadă se așteaptă influența curenților de aer nord-vestic, care vor aduce răcire treptată, schimbări de presiune atmosferică, intensificarea vântului și precipitații.