Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”

Toamna este o perioadă atractivă pentru a călători pe munte, vremea fiind mai blândă, iar natura mai ofertantă în privința spectacolului de culori al pădurilor. Drumețiile montane trebuie privite însă cu precauție, din cauza vremii schimbătoare, dar și a ținuturilor populate de animale sălbatice.

Odată cu venirea toamnei, numeroși români sunt nevoiți să renunțe la planurile unor vacanțe prelungite, departe de casă, și să se orienteze spre locuri mai apropiate și mai accesibile ca timp și distanță.

Natura, împodobită în culori blânde

Pe rețelele online, paginile dedicate drumețiilor devin tot mai active, iar românii par să își redescopere zonele aflate în apropierea orașelor și satelor în care locuiesc.

Pentru mulți pasionați de călătorii, zilele însorite de toamnă reprezintă o perioadă ideală pentru a porni în drumeții. Munții Carpați, care ocupă o treime din suprafața României, rămân cea mai populară destinație în această perioadă. Vremea tot mai răcoroasă schimbă peisajul pădurilor, iar arborii încă înfrunziți oferă un amestec cromatic, pe placul multor amatori de fotografii ori a călătorilor dornici de relaxare.

Pe lângă spectacolul culorilor de toamnă din natură, aceasta se poate dovedi darnică față de cei plecați în drumeții. În satele de la poalele munților și pe traseele de munte, călătorii mai pot găsi fructe de livadă sau din arbuștii sălbatici, struguri, nuci și alte roade ale naturii. În plus, pentru cei care doresc să se cazeze la pensiuni, față de sezonul turistic de vară sau de iarnă, prețurile propuse sunt mai redus.

Majoritatea traseelor montane rămân accesibile și doar vremea schimbătoare poate reprezenta un obstacol în calea amatorilor de drumeții. În general, însă, în prima parte a lunii octombrie vremea rămâne blândă, iar frigul și disconfortul cauzat de umiditate sau vânt rămân suportabile pentru numeroși turiști.

Sfaturi de drumeție pe munte: ce nu trebuie să lipsească din bagaj

Salvamontiștii le recomandă turiștilor care pornesc în această perioadă pe trasee montane să fie precauți cu privire la traseul ales pentru drumeție.

„Informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, precum și despre starea vremii. Luați și o hartă a zonei. Alegeți echipamentul, materialele și alimentele necesare, în funcție de anotimp și de condițiile meteo, prevăzând și situații deosebite. Porniți devreme la drum, dar evitați să plecați singuri”, sunt recomandările Salvamont România.

Din bagajul celor care călătoresc pe munte nu trebuie să lipsească sistemele de comunicare și navigație (telefonul cu aplicații GPS, harta, busola) și îmbrăcămintea de rezervă.

„Plecați pe munte cu echipament adecvat, specific atât condițiilor meteo, cât și traseului sau activităților planificate. Luați haine de schimb, haine de protecție împotriva vântului și ploii, precum și îmbrăcăminte groasă pentru scăderile bruște de temperatură. Țineți minte: la munte vremea se poate schimba radical într-un timp foarte scurt”, amintesc reprezentanții Salvamont.

Hidratarea reprezintă un aspect important al călătoriei, la fel și alimentația.

„Luați mai multe lichide decât necesarul obișnuit. Alegeți apă, ceai sau sucuri naturale; evitați băuturile carbogazoase. Nu consumați alcool înainte și în timpul excursiei pentru că reduce rezistența organismului. Apa se bea la sfârșitul pauzelor, înainte de reluarea mersului”, transmite Salvamont România.

Hrana consumată pe munte, într-o tură de o zi, trebuie gândită în raport cu micul dejun. Ideal ar fi ca acesta să asigure necesarul de energie pentru prima parte a zilei, fără însă a crea o senzație de prea plin sau disconfort.

„Este contraindicat să porniți imediat în drumeție, mai ales pe trasee care necesită efort susținut, imediat după masă”, arată salvamontiștii.

Printre lucrurile utile care își pot găsi loc în bagajul călătorilor sunt și lanterna, trusa de prim ajutor, bricheta sau chibriturile, dar și un spray cu piper sau un generator de ultrasunete (în cazul unor întâlniri neprevăzute cu urși sau câini de stână), precum și o pătură care ar putea fi folosită ca adăpost de urgență și un sac pentru strângerea deșeurilor. Rucsacul nu trebuie însă încărcat peste limitele rezonabile.

Sfaturi de drumeție: atenție la pași

Salvamont România oferă și o serie de sfaturi călătorilor despre cum să își dozeze efortul pe traseele de munte. Acestea trebuie alese în funcție de pregătirea fizică și psihică a celui mai slab membru din grup.

„Pasul turistului experimentat este regulat și rar; mersul grăbit duce la epuizarea prematură. La început porniți într-un ritm mai lent, ajungând treptat la viteza normală de mers. La urcare, călcați pe toată talpa, cu genunchii ușor îndoiți. La coborâre, călcați tot pe talpă, dar cu genunchii împinși mai mult înainte și bustul aplecat. Lungimea pasului trebuie să fie proporțională cu talia și adaptată la înclinația pantei. Respirația trebuie să fie liniștită, adaptată la ritmul de mers, variabil în funcție de teren. Pe pante cu iarbă ușor înclinate sau foarte abrupte, urcarea se face direct; la înclinații intermediare, urcarea se face în serpentine. Pe grohotișuri, urcarea se face pe bolovanii mari, iar coborârea pe grohotiș mărunt. Se merge în coloană, câte unul”, arată Salvamont România.

Călătorii sunt sfătuiți să folosească doar trasee marcate, să fie atenți la indicatoare și marcaje, să nu se abată de la drum și să evite scurtăturile. „După primele 20 de minute de mers se face o scurtă pauză. Prima pauză mai mare (20–30 minute) se ia după după două ore de mers”, recomandă salvamontiștii.

Vremea schimbătoare poate pune piedici turiștilor

Cei care pleacă în trasee mai lungi, de la cabanele de munte, sunt sfătuiți să informeze cabanierul, salvamontiștii sau apropiații lor despre traseului pe care vor să-l urmeze și despre ora aproximativă de revenire. Vremea schimbătoare de pe munte trebuie privită cu precauție.

„În cazul apariției unor dificultăți sau a înrăutățirii vremii, retrageți-vă la cel mai apropiat refugiu sau cereți ajutor. În caz de furtună sau descărcări electrice părăsiți imediat creasta și nu vă adăpostiți lângă stânci sau copaci singuratici. În caz de ceață, ploaie puternică sau viscol, căutați imediat adăpost. În niciun caz nu lăsați în urmă pe cei obosiți sau accidentați. Dacă, în caz de ceață, trimiteți în cercetare pe cineva, acesta nu trebuie să se îndepărteze mai mult decât îl puteți auzi. În caz de rătăcire, păstrați unitatea grupului. Rămâneți treji și conștienți. Mișcați-vă pentru a preveni hipotermia. Anunțați Salvamontul (telefon Salvamont: 0725.82.66.68 sau 0-SALVAMONT)”, sunt alte recomandări ale Serviciului Public Salvamont.

Este interzisă aprinderea focului în pădure sau pe pășuni alpine, la fel și aruncarea țigărilor aprinse ori a chibriturilor în acest locuri.

Întâlnirea cu animalele sălbatice, privită cu precauție

Călătorii care se aventurează în locuri îndepărtate de așezările omenești sunt invitați să rămână precauți cu privire la animalele sălbatice, în special a urșilor care sunt mai activi în această perioadă, în căutarea hranei.

Urșii evită, în general, zonele frecventate de oameni, iar rămânerea pe potecă reduce riscul de a-i întâlni. Un alt sfat recomandat drumeților este să evite să plece singuri pe munte.

„O simplă discuție cu partenerul este suficientă pentru a ține animalele sălbatice la distanță. Puteți, de asemenea, să strigați din când în când sau să luați cu dumneavoastră un fluier (acesta se găsește, de regulă, la catarama de piept a rucsacului)”, transmite Salvamont România.

Câinii de companie trebuie legați în lesă, pentru că pot agita animalele sălbatice și le pot atrage.

„Luați cu dumneavoastră și păstrați la îndemână spray-ul pe bază de piper și/sau emițătorul de ultrasunete împotriva animalelor sălbatice. Acestea sunt foarte mici și compacte și pot fi de un real folos. Atenție însă, atunci când pulverizați spray-ul: vântul ar putea întoarce jetul de piper către dumneavoastră”, arată Salvamont.

Călătorii trebuie să evite să se plimbe seara târziu pe munte sau noaptea, iar cei care vor să campeze o pot face în locuri mai puțin izolate.

„Asigurați-vă că montați cortul într-o zonă de campare organizată și nu țineți niciun fel de mâncare în acesta (animalele sălbatice pot detecta chiar și mirosul conservelor nedesfăcute). Hrana legați-o la înălțime, undeva mai departe de cort. Nu mâncați în cort sau în imediata apropiere a acestuia și spălați-vă pe mâini după masă pentru a elimina orice urmă de miros de mâncare”, atrag atenția salvamontiștii.

Cei care întâlnesc puii de urs nu trebuie să răspundă curiozității și dorinței lor de joacă.

„Încercați să vă îndepărtați schimbând direcția. În 99 la sută din cazuri, ursoaica îl veghează din apropiere și nu va ezita să atace dacă se simte amenințată. Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească, abandonați treptat haine sau alimente care să-i stârnească curiozitatea și să-l întârzie ori să-l oprească din urmărire”, arată Salvamont România, pe site-ul instituției.

Jandarmii montani oferă recomandări pentru cei care se aventurează în zonele sălbatice unde există riscul de a întâlni urși: asigurați-vă că aveți cel puțin un partener de drumeție; discutați, faceți zgomot, ca să fiți auziți de animale sălbatice și să vă evite; purtați, agățat de rucsac, un așa numit bear -bell, clopoțel împotriva urșilor; când campați, nu țineți mâncarea în cort; purtați la voi un spray cu piper împotriva urșilor; purtați la gât un fluier; dacă observați prezența ursului din depărtare, faceți zgomot; încercați să evitați animalele pe cât este posibil.

În majoritatea cazurilor, câinii de la stână atacă doar pentru a impresiona și a primi ceva de mâncare.

„Nu fugiți de ei. Încercați să vă protejați picioarele cu rucsacul sau bicicleta și oferiți-le ceva de mâncare”, susțin specialiștii.