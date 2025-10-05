search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”

0
0
Publicat:

Toamna este o perioadă atractivă pentru a călători pe munte, vremea fiind mai blândă, iar natura mai ofertantă în privința spectacolului de culori al pădurilor. Drumețiile montane trebuie privite însă cu precauție, din cauza vremii schimbătoare, dar și a ținuturilor populate de animale sălbatice.

Natura oferă numeroase motive pentru a o explora toamna. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL
Natura oferă numeroase motive pentru a o explora toamna. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Odată cu venirea toamnei, numeroși români sunt nevoiți să renunțe la planurile unor vacanțe prelungite, departe de casă, și să se orienteze spre locuri mai apropiate și mai accesibile ca timp și distanță.

Natura, împodobită în culori blânde

Pe rețelele online, paginile dedicate drumețiilor devin tot mai active, iar românii par să își redescopere zonele aflate în apropierea orașelor și satelor în care locuiesc.

Pentru mulți pasionați de călătorii, zilele însorite de toamnă reprezintă o perioadă ideală pentru a porni în drumeții. Munții Carpați, care ocupă o treime din suprafața României, rămân cea mai populară destinație în această perioadă. Vremea tot mai răcoroasă schimbă peisajul pădurilor, iar arborii încă înfrunziți oferă un amestec cromatic, pe placul multor amatori de fotografii ori a călătorilor dornici de relaxare.

Pe lângă spectacolul culorilor de toamnă din natură, aceasta se poate dovedi darnică față de cei plecați în drumeții. În satele de la poalele munților și pe traseele de munte, călătorii mai pot găsi fructe de livadă sau din arbuștii sălbatici, struguri, nuci și alte roade ale naturii. În plus, pentru cei care doresc să se cazeze la pensiuni, față de sezonul turistic de vară sau de iarnă, prețurile propuse sunt mai redus.

Drumeții montane. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Drumeții montane. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Majoritatea traseelor montane rămân accesibile și doar vremea schimbătoare poate reprezenta un obstacol în calea amatorilor de drumeții. În general, însă, în prima parte a lunii octombrie vremea rămâne blândă, iar frigul și disconfortul cauzat de umiditate sau vânt rămân suportabile pentru numeroși turiști.

Sfaturi de drumeție pe munte: ce nu trebuie să lipsească din bagaj

Salvamontiștii le recomandă turiștilor care pornesc în această perioadă pe trasee montane să fie precauți cu privire la traseul ales pentru drumeție.

„Informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, precum și despre starea vremii. Luați și o hartă a zonei. Alegeți echipamentul, materialele și alimentele necesare, în funcție de anotimp și de condițiile meteo, prevăzând și situații deosebite. Porniți devreme la drum, dar evitați să plecați singuri”, sunt recomandările Salvamont România.

Din bagajul celor care călătoresc pe munte nu trebuie să lipsească sistemele de comunicare și navigație (telefonul cu aplicații GPS, harta, busola) și îmbrăcămintea de rezervă.

„Plecați pe munte cu echipament adecvat, specific atât condițiilor meteo, cât și traseului sau activităților planificate. Luați haine de schimb, haine de protecție împotriva vântului și ploii, precum și îmbrăcăminte groasă pentru scăderile bruște de temperatură. Țineți minte: la munte vremea se poate schimba radical într-un timp foarte scurt”, amintesc reprezentanții Salvamont.

Hidratarea reprezintă un aspect important al călătoriei, la fel și alimentația.

„Luați mai multe lichide decât necesarul obișnuit. Alegeți apă, ceai sau sucuri naturale; evitați băuturile carbogazoase. Nu consumați alcool înainte și în timpul excursiei pentru că reduce rezistența organismului. Apa se bea la sfârșitul pauzelor, înainte de reluarea mersului”, transmite Salvamont România.

Hrana consumată pe munte, într-o tură de o zi, trebuie gândită în raport cu micul dejun. Ideal ar fi ca acesta să asigure necesarul de energie pentru prima parte a zilei, fără însă a crea o senzație de prea plin sau disconfort.

„Este contraindicat să porniți imediat în drumeție, mai ales pe trasee care necesită efort susținut, imediat după masă”, arată salvamontiștii.

Printre lucrurile utile care își pot găsi loc în bagajul călătorilor sunt și lanterna, trusa de prim ajutor, bricheta sau chibriturile, dar și un spray cu piper sau un generator de ultrasunete (în cazul unor întâlniri neprevăzute cu urși sau câini de stână), precum și o pătură care ar putea fi folosită ca adăpost de urgență și un sac pentru strângerea deșeurilor. Rucsacul nu trebuie însă încărcat peste limitele rezonabile.

Sfaturi de drumeție: atenție la pași

Salvamont România oferă și o serie de sfaturi călătorilor despre cum să își dozeze efortul pe traseele de munte. Acestea trebuie alese în funcție de pregătirea fizică și psihică a celui mai slab membru din grup.

„Pasul turistului experimentat este regulat și rar; mersul grăbit duce la epuizarea prematură. La început porniți într-un ritm mai lent, ajungând treptat la viteza normală de mers. La urcare, călcați pe toată talpa, cu genunchii ușor îndoiți. La coborâre, călcați tot pe talpă, dar cu genunchii împinși mai mult înainte și bustul aplecat. Lungimea pasului trebuie să fie proporțională cu talia și adaptată la înclinația pantei. Respirația trebuie să fie liniștită, adaptată la ritmul de mers, variabil în funcție de teren. Pe pante cu iarbă ușor înclinate sau foarte abrupte, urcarea se face direct; la înclinații intermediare, urcarea se face în serpentine. Pe grohotișuri, urcarea se face pe bolovanii mari, iar coborârea pe grohotiș mărunt. Se merge în coloană, câte unul”, arată Salvamont România.

Citește și: Temerile turiștilor aflați pe Via Transilvanica. „Îți trebuie tupeu, nu glumă, să stai în fața lui”

Călătorii sunt sfătuiți să folosească doar trasee marcate, să fie atenți la indicatoare și marcaje, să nu se abată de la drum și să evite scurtăturile. „După primele 20 de minute de mers se face o scurtă pauză. Prima pauză mai mare (20–30 minute) se ia după după două ore de mers”, recomandă salvamontiștii.

Vremea schimbătoare poate pune piedici turiștilor

Cei care pleacă în trasee mai lungi, de la cabanele de munte, sunt sfătuiți să informeze cabanierul, salvamontiștii sau apropiații lor despre traseului pe care vor să-l urmeze și despre ora aproximativă de revenire. Vremea schimbătoare de pe munte trebuie privită cu precauție.

„În cazul apariției unor dificultăți sau a înrăutățirii vremii, retrageți-vă la cel mai apropiat refugiu sau cereți ajutor. În caz de furtună sau descărcări electrice părăsiți imediat creasta și nu vă adăpostiți lângă stânci sau copaci singuratici. În caz de ceață, ploaie puternică sau viscol, căutați imediat adăpost. În niciun caz nu lăsați în urmă pe cei obosiți sau accidentați. Dacă, în caz de ceață, trimiteți în cercetare pe cineva, acesta nu trebuie să se îndepărteze mai mult decât îl puteți auzi. În caz de rătăcire, păstrați unitatea grupului. Rămâneți treji și conștienți. Mișcați-vă pentru a preveni hipotermia. Anunțați Salvamontul (telefon Salvamont: 0725.82.66.68 sau 0-SALVAMONT)”, sunt alte recomandări ale Serviciului Public Salvamont.

Este interzisă aprinderea focului în pădure sau pe pășuni alpine, la fel și aruncarea țigărilor aprinse ori a chibriturilor în acest locuri.

Întâlnirea cu animalele sălbatice, privită cu precauție

Călătorii care se aventurează în locuri îndepărtate de așezările omenești sunt invitați să rămână precauți cu privire la animalele sălbatice, în special a urșilor care sunt mai activi în această perioadă, în căutarea hranei.

Urșii evită, în general, zonele frecventate de oameni, iar rămânerea pe potecă reduce riscul de a-i întâlni. Un alt sfat recomandat drumeților este să evite să plece singuri pe munte.

„O simplă discuție cu partenerul este suficientă pentru a ține animalele sălbatice la distanță. Puteți, de asemenea, să strigați din când în când sau să luați cu dumneavoastră un fluier (acesta se găsește, de regulă, la catarama de piept a rucsacului)”, transmite Salvamont România.

Urs brun. Foto: Pixabay.com
Urs brun. Foto: Pixabay.com

Câinii de companie trebuie legați în lesă, pentru că pot agita animalele sălbatice și le pot atrage.

„Luați cu dumneavoastră și păstrați la îndemână spray-ul pe bază de piper și/sau emițătorul de ultrasunete împotriva animalelor sălbatice. Acestea sunt foarte mici și compacte și pot fi de un real folos. Atenție însă, atunci când pulverizați spray-ul: vântul ar putea întoarce jetul de piper către dumneavoastră”, arată Salvamont.

Citește și: Cât de utile sunt sprayurile pentru urși pe munte. „Sunt puține șanse să fii nevoit să le folosești”

Călătorii trebuie să evite să se plimbe seara târziu pe munte sau noaptea, iar cei care vor să campeze o pot face în locuri mai puțin izolate.

„Asigurați-vă că montați cortul într-o zonă de campare organizată și nu țineți niciun fel de mâncare în acesta (animalele sălbatice pot detecta chiar și mirosul conservelor nedesfăcute). Hrana legați-o la înălțime, undeva mai departe de cort. Nu mâncați în cort sau în imediata apropiere a acestuia și spălați-vă pe mâini după masă pentru a elimina orice urmă de miros de mâncare”, atrag atenția salvamontiștii.

Cei care întâlnesc puii de urs nu trebuie să răspundă curiozității și dorinței lor de joacă.

„Încercați să vă îndepărtați schimbând direcția. În 99 la sută din cazuri, ursoaica îl veghează din apropiere și nu va ezita să atace dacă se simte amenințată. Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească, abandonați treptat haine sau alimente care să-i stârnească curiozitatea și să-l întârzie ori să-l oprească din urmărire”, arată Salvamont România, pe site-ul instituției.

Jandarmii montani oferă recomandări pentru cei care se aventurează în zonele sălbatice unde există riscul de a întâlni urși: asigurați-vă că aveți cel puțin un partener de drumeție; discutați, faceți zgomot, ca să fiți auziți de animale sălbatice și să vă evite; purtați, agățat de rucsac, un așa numit bear -bell, clopoțel împotriva urșilor; când campați, nu țineți mâncarea în cort; purtați la voi un spray cu piper împotriva urșilor; purtați la gât un fluier; dacă observați prezența ursului din depărtare, faceți zgomot; încercați să evitați animalele pe cât este posibil.

În majoritatea cazurilor, câinii de la stână atacă doar pentru a impresiona și a primi ceva de mâncare.

„Nu fugiți de ei. Încercați să vă protejați picioarele cu rucsacul sau bicicleta și oferiți-le ceva de mâncare”, susțin specialiștii.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, şantajat prin telefon: „Mi-au cerut 5000 de euro să nu îmi dea numărul pe TikTok”
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii care beneficiază
playtech.ro
image
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost arestat de poliție în Grecia și urmează să...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Pensionarea mai devreme! Cât costă în 2025 să ajungi senior înainte de termen. Vechimea în muncă s-a scumpit
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!