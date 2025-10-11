Aer polar peste România. Temperaturile scad brusc, iar iarna a ajuns deja la munte

Chiar dacă sâmbătă locuitorii din marile orașe s-au bucurat de o zi perfectă de toamnă, iarna a coborât deja în zonele montane. La peste 2.500 de metri altitudine, pe Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada depusă în ultimele zile.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic valabil pentru zonele montane situate la peste 1.700 de metri. Rafalele depășesc pe alocuri 80-90 km/h, iar pe creste ninsoarea s-a așternut deja într-un strat consistent.

Sâmbătă a fost în vigoare o avertizare similară și pentru regiunile din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. În restul țării, vremea a fost neobișnuit de caldă pentru această perioadă – în Oltenia, de exemplu, s-au înregistrat chiar și 21 de grade Celsius.

„Până luni, ne mai bucurăm de o vreme plăcută, cu temperaturi ușor peste media normală. Totuși, la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, este posibil să mai ningă, iar vântul va continua să bată cu putere”, au precizat meteorologii.

De marți, o masă de aer polar va traversa România, aducând o răcire accentuată în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 16 grade, iar în Capitală termometrele nu vor mai urca mai sus de 13-14 grade. Noaptea, valorile vor coborî sub zero grade în multe regiuni, iar bruma și înghețul vor deveni fenomene obișnuite.