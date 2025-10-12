search
SUA oferă Ucrainei sprijin informațional pentru a lovi infrastructura energetică a Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:

Statele Unite sprijină, de mai multe luni, operațiunile Ucrainei de atac la distanță asupra infrastructurii energetice din Rusia, într-o campanie coordonată ce vizează slăbirea economiei ruse și, implicit, presarea regimului de la Kremlin spre negocieri. Informația a fost publicată de cotidianul Financial Times, care citează surse familiare cu natura colaborării.

Atac ucrainean asupra unei rafinării rusești/FOTO:X
Atac ucrainean asupra unei rafinării rusești/FOTO:X

Potrivit publicației britanice, serviciile de informații americane au asistat autoritățile de la Kiev în identificarea unor ținte strategice aflate la mare distanță de linia frontului, precum rafinării și alte active critice din sectorul energetic rusesc. Scopul acestor atacuri: afectarea capacității de finanțare a efortului militar al Moscovei.

Până la acest moment, nici Casa Albă, nici biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sau Ministerul de Externe al Ucrainei nu au oferit reacții oficiale. Ministerul rus de Externe nu a comentat.

Campanie comună de slăbire economică

Informațiile oferite de Financial Times sugerează că Washingtonul este implicat în toate etapele planificării acestor operațiuni – de la alegerea traseului și altitudinii până la momentul optim de lansare a dronelor kamikaze de lungă rază, care vizează pătrunderea prin sistemele rusești de apărare aeriană.

Un oficial american citat de publicație a precizat că selecția țintelor este realizată de partea ucraineană, în timp ce SUA furnizează detalii despre vulnerabilitățile acestor obiective. Trei surse apropiate de acest tip de operațiuni au confirmat pentru FT amploarea cooperării.

La începutul lunii, doi oficiali americani declarau pentru Reuters că Washingtonul intenționează să extindă acest sprijin, analizând inclusiv posibilitatea transmiterii de rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să atingă infrastructura energetică din interiorul Rusiei. În același timp, Statele Unite au cerut aliaților din NATO să contribuie cu informații de natură similară.

Reacția Moscovei: o confirmare indirectă

Deși nu a existat o reacție punctuală la ultimele dezvăluiri din presă, Kremlinul a acuzat deja, în mai multe rânduri, rolul central al NATO și al SUA în furnizarea de informații către Kiev.

„Utilizarea întregii infrastructuri NATO și americane pentru colectarea și transmiterea de informații către partea ucraineană este evidentă,” declara, la începutul lunii octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Discuții strategice între Zelenski și Trump

Pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene, președintele Volodimir Zelenski a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, pe care a descris-o drept „pozitivă și productivă”.

„Am discutat despre opțiuni concrete de consolidare a apărării noastre aeriene. Există idei solide și perspective reale pentru a ne întări capacitatea de apărare,” a transmis liderul de la Kiev, într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter).

SUA

