Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Un oraș italian celebru pentru patrimoniul său unic și pentru străduțele încărcate de istorie se pregătește să ia o măsură drastică: din 2026, terasele vor dispărea complet de pe cincizeci dintre arterele sale cele mai aglomerate și mai vizitate.

Orașul Florența, bogat în istorie și cultură FOTO: pixabay
Orașul Florența, bogat în istorie și cultură FOTO: pixabay

Municipalitatea din Florența, considerat cel mai frumos oraș italian, a aprobat un protocol extins privind ocuparea spațiilor publice în zonele cu valoare artistică, arhitecturală și peisagistică. Decizia vine pe fondul unui aflux turistic uriaș, care a transformat aleile înguste în adevărate coridoare aglomerate, greu de traversat pentru localnici și vizitatori deopotriv, scrie Le Figaro.

Printre acestea se află străzi și piețe emblematice precum Ponte Vecchio, Via Roma, Via Maggio, Via dei Georgofili, dar și aleile înguste din jurul Bazilicii Santa Croce.

Decizia vine în contextul unui val uriaș de turiști. Doar în 2024, Florența a fost vizitată de peste 15 milioane de oameni, iar străduțele istorice au devenit adesea imposibil de parcurs. Locuitorii și specialiștii în patrimoniu au tras repetate semnale de alarmă, acuzând că orașul riscă să se transforme într-un decor exclusiv pentru turism, pierzându-și autenticitatea.

În cele 73 de străzi unde terasele vor fi în continuare permise, municipalitatea introduce un protocol detaliat. Sunt prevăzute cinci tipuri de amenajări, de la cele mai simple -mese și scaune cu umbrele mici (categoria A) —până la structuri complexe, cu acoperișuri stabile sau detașabile (categoria D).

O noutate este categoria B1, care permite, în sezonul rece, instalarea unor panouri de sticlă sau plexiglas de maximum 1,80 m. Acestea pot proteja clienții de frig, dar nu pot modifica aspectul general al zonei istorice.

Fără plastic și fără decorațiuni agresive

Conform noilor reguli, materialele din plastic vor fi interzise, fie că este vorba despre prelate sau folii de protecție. Proprietarii vor fi încurajați să folosească materiale naturale și să includă plante locale și flori de sezon în amenajările lor.

De asemenea, terasele nu vor putea afișa decorațiuni stridente, reclame luminoase sau elemente care afectează estetica locului. Autoritățile își propun să readucă centrul istoric la o atmosferă sobră, elegantă, în armonie cu arhitectura renascentistă.

„Ne dorim un oraș mai frumos și mai prietenos pentru locuitorii săi, un spațiu public care să respecte istoria Florenței”, a explicat Jacopo Vicini, consilier municipal, pentru publicația La Nazione.

Un oraș copleșit de turism

Decizia vine în urma protestelor tot mai puternice ale localnicilor, care reclamă că traiul din centrul vechi a devenit sufocant. Străduțele aglomerate, mesele împrăștiate în spații deja înguste și fluxul continuu de turiști au transformat viața cotidiană într-o provocare.

Prin aceste măsuri, Florența speră să limiteze impactul turismului de masă, să elibereze spațiul public și să protejeze un patrimoniu unic în lume.

Europa

