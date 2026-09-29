Un oraș-port din Coreea de Sud a fost luat cu asalt de turiști după ce un rechin uriaș, lung de 3,5 metri, a rămas blocat de mai bine de o săptămână într-un canal îngust. Peste 600.000 de oameni au venit în zonă pentru a vedea animalul de aproape, transformat între timp într-o adevărată vedetă locală și chiar într-un „ambasador” al orașului.

Experții cred că este vorba despre un rechin cu cap de cupru (bronze whaler), care a urmărit o pradă din mare până în canal, dar nu a mai reușit să găsească drumul spre larg, potrivit The Guardian.

Garda de coastă a încercat să scoată animalul din canal chiar în ziua în care a fost observat. Operațiunea a fost, însă, suspendată după șase ore, la recomandarea oamenilor de știință. Aceștia au avertizat că forțarea rechinului ar putea să-l rănească sau să-l facă agresiv.

Marți dimineață, ambarcațiunile Gărzii de Coastă au folosit jeturi de apă în spatele rechinului, încercând să-l împingă spre gura canalului. Metoda a fost inspirată de operațiunea de salvare a unui mare rechin alb rămas blocat în ape puțin adânci în largul statului Massachusetts, în 2004.

Sute de mii oameni au venit să vadă rechinul Foto: Instagram

Prima încercare a eșuat. Rechinul a reușit să treacă pe lângă ambarcațiuni și s-a întors în canal. Operațiunea a fost suspendată din nou marți după-amiază, deoarece animalul nu a vrut să părăsească zona.

De șase ori mai mulți vizitatori decât în mod obișnuit

Popularitatea rechinului a transformat zona într-un punct turistic. Parcul North Port Waterfront, care atrage de obicei aproximativ 2.000 de persoane pe zi în zilele de sărbătoare, a înregistrat 607.000 de vizite între 19 și 28 septembrie, potrivit autorităților locale.

Marți, Kim Jung-sook, în vârstă de 62 de ani, a venit să-și ia rămas-bun de la rechin.

„M-am atașat de el după ce l-am văzut aici câteva zile. Mă simt puțin tristă”, a declarat femeia pentru Maeil Shinmun.

Și primarul orașului Busan, Chun Jae-soo, s-a declarat impresionat de animal. „Are cu adevărat calități de vedetă. Iese la suprafață la fiecare cinci până la zece minute. Este foarte frumos”, a spus el la postul CBS Radio.

Rechinii nu sunt o prezență neobișnuită în apele sud-coreene. Institutul de Științe Piscicole a înregistrat 46 de rechini de mari dimensiuni în largul coastei de est în prima jumătate a acestui an, de aproape patru ori mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Institutului Național de Științe Piscicole din Coreea de Sud, starea rechinului este în prezent stabilă. Specialiștii avertizează însă că situația ar putea deveni problematică dacă animalul rămâne mult timp în canal, unde are acces limitat la hrană și nu dispune de suficient spațiu pentru a se deplasa.

Între timp, rechinul a devenit o adevărată atracție pentru localnici și turiști. Autoritățile din Busan l-au desemnat chiar ambasador onorific pentru promovarea orașului, acordându-i titlul de „Shafluencer”.

Decizia a fost susținută de 91% dintre participanții la un sondaj realizat pe Instagram. În timp ce autoritățile caută o soluție pentru animal, sute de mii de oameni continuă să se adune în apropierea canalului pentru a-l vedea.