Dunărea atinge niveluri critice în Bulgaria. Centrala nucleară Kozlodui ar putea fi oprită dacă apa mai scade cu 20 de centimetri

Nivelul Dunării a ajuns la valori critice pe sectorul bulgăresc al fluviului, iar o nouă scădere cu aproximativ 20-30 de centimetri ar putea pune în dificultate funcționarea Centralei Nucleare Kozlodui.

Avertismentul a fost lansat de expertul în energie nucleară Georgi Kașciev, fost președinte al consiliului de administrație al centralei, citat de Novinite.

Datele stațiilor hidrometrice arată o scădere accentuată a nivelului apei în mai multe puncte de pe sectorul bulgăresc. La Oriahovo, nivelul era marți de aproximativ minus 101 centimetri, iar la Silistra de minus 98 de centimetri. La Sviștov s-au înregistrat minus 55 de centimetri, la Novo Selo minus 70 de centimetri, iar la Nikopol minus 11 centimetri.

Situația este și mai îngrijorătoare în cazul unor stații automate. În ultimele șase ore au fost raportate cote de minus 229 de centimetri la Kozlodui, minus 217 centimetri la Baikal, minus 110 centimetri la Ruse și minus 314 centimetri la Riahovo. La Ruse, Dunărea a coborât la 114 centimetri sub cota zero convențională, după o nouă scădere de trei centimetri în ultimele 24 de ore.

Nivelul scăzut al apei afectează deja navigația. Autoritățile bulgare au menținut restricțiile pe sectoarele cu adâncimi reduse, inclusiv între kilometrii fluviali 374,10 și 610, unde adâncimea minimă este de aproximativ 1,5 metri și chiar mai mică în anumite puncte. Printre zonele problematice se numără insulele Albina, Mișka, Vardim și Belene, precum și sectoarele Sviștov și Somovit.

În ultimele 24 de ore, o navă a eșuat în zona Lom, însă autoritățile au precizat că incidentul nu blochează traficul fluvial. În același timp, temperaturile ridicate și seceta pun o presiune suplimentară asupra fluviului. Apa Dunării are în prezent între 26,4 și 27,3 grade Celsius.

Kozlodui ar putea fi nevoită să își oprească reactoarele

Nivelul Dunării reprezintă o problemă și pentru Centrala Nucleară Kozlodui, care utilizează apa fluviului pentru sistemul de răcire. Potrivit lui Georgi Kașciev, apa din zona stației de pompare care alimentează centrala se află la aproximativ 20,62 metri deasupra nivelului mării, cu doar 10-12 centimetri peste primul prag critic.

„Dacă nivelul mai scade cu 20 de centimetri, centrala ar trebui oprită”, a avertizat expertul. El a explicat că scăderea nivelului poate afecta pompele care transportă apa din Dunăre către centrală. Dacă acestea intră în regim de cavitație, pot apărea vibrații puternice și deteriorări ale echipamentelor.

Pentru a evita o astfel de situație, pompele ar trebui oprite înainte de atingerea nivelului critic, ceea ce ar lăsa centrala fără cantitatea necesară de apă pentru răcirea condensatoarelor turbinelor și ar impune oprirea reactoarelor. Potrivit expertului, oprirea preventivă ar trebui începută cu aproximativ o zi și jumătate înainte ca pompele să nu mai poată funcționa în condiții de siguranță.

Totuși, prognozele actuale indică o scădere treptată a nivelului Dunării, iar Kașciev nu se așteaptă ca primul prag critic să fie atins în următoarele două săptămâni. El a atras însă atenția că, potrivit datelor istorice, perioadele cu nivel foarte scăzut al fluviului pot continua până la jumătatea lunii octombrie.

Centrala de la Kozlodui se află la aproximativ șapte kilometri de Dunăre și este alimentată cu apă printr-o stație de pompare și un canal de aceeași lungime. Apa este folosită în principal pentru răcirea condensatoarelor turbinelor și este ulterior evacuată înapoi în fluviu.

Pe sectorul bulgăresc al Dunării sunt prognozate marți temperaturi de până la 35-38 de grade Celsius, ceea ce ar putea menține presiunea asupra unui fluviu deja afectat de secetă și de nivelurile extrem de scăzute.