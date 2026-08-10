Premierul Ungariei anunță că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm față de minimul înregistrat săptămâna trecută. Ce se întâmplă la centrala Paks

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat luni, 10 august, că nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri față de minimul înregistrat săptămâna trecută, ceea ce permite reluarea parțială a activității la centrala nucleară de la Paks.

Creșterea nivelului Dunării este importantă pentru funcționarea centralei nucleară, care utilizează apa fluviului pentru sistemele de răcire.

„Nivelul apei Dunării era în această dimineață cu 19 centimetri peste nivelul minim înregistrat acum o săptămână. A început procesul de repunere în funcțiune a unei turbine de la Paks. Începând de diseară, și turbina nr. 3 a celui de-al doilea bloc va produce energie” a transmis Péter Magyar într-o postare pe Facebook.

Creșterea nivelului Dunării aduce un respiro pentru centralele nucleare din Ungaria și România, afectate în ultimele săptămâni de debitele extrem de scăzute ale fluviului.

Dunărea, factor esențial pentru funcționarea centralei Paks

Anunțul premierului Péter Magyar vine după ce nivelul extrem de scăzut al apei a pus în dificultate funcționarea instalațiilor și a redus capacitatea de producție în ultimele zile, relatează Origo.hu.

Cu doar o săptămână în urmă, situația era considerată critică, existând riscul opririi ultimei turbine aflate încă în funcțiune. Creșterea nivelului Dunării a permis însă menținerea producției și demararea procesului de reintroducere în sistem a unor capacități suplimentare.

Autoritățile ungare consideră că repornirea noii turbine reprezintă un pas important pentru revenirea graduală la un nivel normal de producție a energiei electrice.

Centrala nucleară Paks depinde direct de nivelul fluviului pentru asigurarea apei necesare procesului de răcire. Debitele reduse au limitat anterior funcționarea sistemului de captare a apei, afectând activitatea centralei.

Prognozele indicau încă de săptămâna trecută o posibilă creștere a nivelului Dunării, iar evoluția favorabilă a apei permite acum reluarea treptată a activității unor turbine care fuseseră scoase din exploatare din cauza condițiilor hidrologice dificile.

Situația în România

În România, debitul Dunării continuă să reprezinte o problemă pentru sistemul energetic al României, în condițiile în care nivelul fluviului poate afecta producția de energie și funcționarea unor capacități energetice.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat luni, la „Interviurile Adevărul”, că creșterea recentă a debitului nu este suficientă pentru a elimina riscurile, iar autoritățile se pregătesc inclusiv pentru un scenariu de criză în care ar putea fi limitat consumul marilor consumatori.

„Nu e de ajuns cu cât s-a ridicat debitul Dunării. E posibil să aibă un efect limitat, nu va dura foarte mult timp”, a declarat Cristian Bușoi.

În aceste condiții, Ministerul Energiei ia în calcul scenarii de criză în cazul în care presiunea asupra sistemului energetic se accentuează. Una dintre măsurile care ar putea fi aplicate este limitarea consumului în cazul marilor consumatori industriali.

Secretarul de stat a subliniat însă că o asemenea măsură nu vizează populația și a exclus riscul ca autoritățile să limiteze consumul de energie al gospodăriilor.

„Nu e nici cel mai mic risc să se limiteze consumul pentru cetățeni”, a dat asigurări Bușoi.

Potrivit acestuia, situația debitului Dunării nu trebuie confundată cu scenariile privind un posibil blackout la nivel național. Sistemul Energetic Național are capacitatea de a gestiona perioadele de consum ridicat, inclusiv la orele de vârf.

„Scenariile de blackout nu au nicio legătură cu acest aspect. SEN se poate regla la orele de vârf”, a explicat secretarul de stat.