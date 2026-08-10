Diana Buzoianu avertizează că situația de la Centrala Cernavodă s-a agravat: „Suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a avertizat luni seară că estimarea de duminică potrivit căreia Centrala de la Cernavădă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului Dunării nu mai este valabilă.

„Da, estimarea este revizuită, pentru că, în faţa unor fenomene extreme, putem să dăm soluţii, dar când vorbim de 60 de km de apă de parcurs, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi, pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul Dunării zilele acestea”, a explicat Diana Buzoianu la Euronews,

Potrivit acesteia, prin coborârea celor patru barje, prin distrugerea stâncii s-a reuşit să creştem nivelul de apă cu 8 cm în prima zi.

„Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, creând anumiţi curenţi pe care noi nu mai puteam să îi gestionăm sau să îi analizăm (…) s-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată şi astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri”, a precizat ministrul interimar al Mediului.

Întrebată cât mai poate funcţiona Unitatea 2 de la Cernavădă, Buzoianu a afirmat: „Depinde foarte mult şi de lucrările care se fac de dragare (…) Deci este aproape imposibil de gestionat. Noi am făcut tot posibilul, dacă vă amintiţi săptămâna trecută comunicatul era că este posibil ca de joia trecută să fie oprită Unitatea 2. Am reuşit să câştigăm atâtea zile prin lucrările care au fost făcute. Fiecare zi câştigată este o zi în plus, dar, repet, (…) suntem într-un scenariu mai pesimist decât acum două zile”.

Amintim că debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, este de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare pe care Apele Române o indică drept un nou minim istoric. Potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul este estimat să rămână în jurul acestei valori până la 17 august.

Potrivit raportului privind fenomenul de secetă hidrologică transmis de Apele Române la 10 august, pentru centrala nucleară de la Cernavodă se aplică treapta I de restricții. Documentul precizează că nivelul înregistrat la stația hidrometrică Cernavodă este de -2,27 metri și că mai sunt 0,25 metri până la aplicarea treptei a II-a de restricții.