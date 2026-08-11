Mirel Idorași, fostul inspector șef al Gărzii Forestiere, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din București, fiind cercetat într-un dosar penal în care este acuzat că ar fi sustras și distrus mai multe documente ale instituției. Potrivit anchetatorilor, documentele ar fi fost luate pentru a îngreuna și temporiza soluționarea unor cereri și contestații formulate de persoane juridice.

Idorași a fost reținut luni, 10 august, iar marți, 11 august, urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. În cazul său, polițiștii susțin că au fost reținute cinci acte materiale ale infracțiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri.

Ancheta a început după ce, la 18 mai 2026, reprezentanții unei instituții publice au depus o plângere la Secția 26 Poliție împotriva lui Mirel Idorași, care ocupa o funcție de conducere în cadrul instituției.

Potrivit plângerii, acesta ar fi sustras și distrus mai multe înscrisuri aparținând instituției, cu scopul de a îngreuna și întârzia procedurile de soluționare a unor cereri și contestații formulate de persoane juridice.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, atât la adresele lui Mirel Idorași, cât și la locul său de muncă. În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost sustrase în perioada în care acesta își exercita atribuțiile de serviciu.

Conform probelor administrate până în acest moment, cele cinci acte materiale ar fi fost comise în incinta instituției și ar fi vizat documente și înscrisuri aflate în circuitul intern. Printre acestea s-ar fi numărat documente și materiale aflate în posesia unor angajați, dar și înscrisuri care făceau parte din lucrările și corespondența instituției.

În baza probatoriului administrat, Mirel Idorași a fost reținut luni, 10 august, pentru 24 de ore. Astăzi, acesta urmează să fie prezentat instanței, procurorii urmând să solicite arestarea sa preventivă.

Mirel Idorași a mai fost în centrul unui scandal la Garda Forestieră București în luna mai. La acel moment, fostul inspector șef, care ocupa ulterior funcția de șef al Direcției de Control, a fost încătușat și dus la secția de poliție după ce actualul șef al instituției a sunat la 112 și a reclamat că Idorași ar fi sustras mai multe chei din birouri și fișete. Potrivit relatărilor de atunci, cheile îi permiteau accesul la bunuri și documente ale instituției.

Idorași a fost amendat ulterior cu 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a recunoscut că luase o legătură de chei de la ușa de acces a biroului inspectorului șef, susținând însă că majoritatea cheilor îi aparțineau și că incidentul ar fi avut legătură cu o tentativă de intimidare. „Dom'le, nu mă opun!”, se auzea în timpul momentului în care polițiștii încercau să-l ducă la secție.