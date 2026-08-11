 Cinci plaje din România au intrat în topul celor mai apreciate din lume. Au primit „Blue Flag” | adevarul.ro
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Cinci plaje din România au intrat în topul celor mai apreciate din lume. Au primit „Blue Flag”

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Cinci plaje de pe litoralul românesc păstrează în 2026 prestigioasa etichetă internațională „Blue Flag”, una dintre cele mai cunoscute certificări pentru calitatea și siguranța zonelor de coastă. Distincția a fost anunțată marți de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Cinci plaje din România au intrat în topul celor mai apreciate din lume. FOTO: Arhivă
Cinci plaje din România au intrat în topul celor mai apreciate din lume. FOTO: Arhivă

Plajele premiate se află în Năvodari, Eforie Sud și Olimp. Este vorba despre Axxis Nova și Phoenicia, din Năvodari, Azur și Citadel, din Eforie Sud, precum și Phoenicia Blue View, din Olimp.

O nouă plajă din Eforie Sud, pregătită pentru 2027

România ar putea avea o nouă plajă inclusă în program începând de anul viitor. Dharma, din Eforie Sud, se află în prezent în faza pilot și se pregătește pentru evaluarea necesară obținerii certificării „Blue Flag” în 2027.

Ce trebuie să îndeplinească o plajă pentru „Blue Flag”

Obținerea etichetei „Blue Flag” presupune respectarea a 33 de criterii, împărțite în patru mari categorii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, siguranță și servicii. Certificarea nu este permanentă. După acordarea ei, respectarea standardelor este verificată anual de o organizație non-guvernamentală afiliată Fundației pentru Educație pentru Mediu.

La capitolul educație și informare privind mediul, plajele trebuie să afișeze informații despre program, calitatea apei, ecosistemul din zonă și obiectivele culturale din apropiere. De asemenea, trebuie să existe o hartă cu facilitățile plajei, un cod de conduită și să fie organizate cel puțin cinci activități de educație ecologică.

În ceea ce privește calitatea apei, sunt obligatorii prelevarea periodică a probelor și respectarea limitelor stabilite pentru bacterii precum Escherichia coli și enterococii intestinali. Zona trebuie să fie lipsită de poluare și să nu fie afectată de deșeuri industriale sau menajere.

Curățenie, reciclare și protejarea mediului

Cele mai multe criterii, 15 la număr, vizează managementul mediului. Plaja trebuie să fie curată, să dispună de suficiente coșuri de gunoi și containere pentru reciclare, toalete publice întreținute și un sistem corespunzător de colectare și eliminare a deșeurilor.

Sunt urmărite inclusiv protejarea zonelor vulnerabile și monitorizarea ecosistemelor. În același timp, anumite activități sunt interzise, precum campingul neautorizat, aruncarea deșeurilor, accesul animalelor de companie sau al vehiculelor nepermise. Facilitățile plajei trebuie să fie sigure și bine întreținute, iar transportul durabil este încurajat.

Siguranța turiștilor, o condiție esențială

Ultimele șapte criterii se referă la siguranță și servicii. Printre acestea se numără existența salvamarilor sau a altor măsuri de protecție, accesul la echipamente de prim ajutor și existența unor planuri pentru situații de urgență, inclusiv în cazul poluării apei.

Programul urmărește și utilizarea responsabilă a plajei pentru activități precum înotul sau sporturile nautice. Turiștii trebuie să aibă acces la apă potabilă, iar cel puțin o plajă „Blue Flag” din fiecare municipalitate trebuie să fie accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice.

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