Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

UPDATE 11.45 Guvern: „Oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni„

Inițierea procedurilor a fost confirmată de Guvern.

„Este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată. În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

Potrivit Executivului, necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica:

„Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente¬

Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului, se mai arată în comunicat

„Măsurile sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, precum și cu măsurile dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică, în contextul actualei situații hidrometeorologice.Totodată, sunt avute în vedere prevederile pct. 4.2.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/2026 pentru aprobarea Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, care stabilește succesiunea măsurilor ce pot fi aplicate pentru protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național”.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați, monitorizează permanent situația și evaluează în timp real măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, asigură același comunicat.

Operațiunea de pe Brațul Bala, la final: Apele Române anunță că nivelul Dunării va crește după scufundarea celor patru barje

Ministerul Energiei reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național.

Știrea inițială

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă ar putea fi oprită în următoarele 48 de ore, pe fondul scăderii accentuate a debitului Dunării.

Centrala de la Cernavodă intră în procedurile de oprire după ce nivelul Dunării a scăzut dramatic, potrivit Digi24.

Sorin Rândașu, director pentru situații de urgență în cadrul Apelor Române, a declarat, pentru sursa citată, că a fost atins pragul de -230 de centimetri, nivel care, conform procedurilor de exploatare, impune oprirea reactorului.

„Este inevitabil ca, din nefericire, în următoarele zile să se închidă centrala. Perioada de minim durează o săptămână la intrarea în țară, iar până ajunge la Cernavodă mai trece încă o săptămână. Deci aproximativ două săptămâni nu va exista nivelul necesar”, a declarat Rândașu.

Reprezentantul Apelor Române a precizat că debitul Dunării a coborât la 1.370 de metri cubi pe secundă la intrarea în România, cel mai redus nivel înregistrat până acum, față de precedentul minim de 1.400 metri cubi pe secundă.

Situația este agravată de lipsa precipitațiilor în bazinul Dunării.

„În următoarele cinci zile nu plouă deloc în tot bazinul Dunării. Pur și simplu nu sunt precipitații pe întreg bazinul fluviului”, a afirmat Sorin Rândașu.

„Procedurile de siguranță prevăd o închidere în trepte pe o durată de 48 de ore”

Deficitul de apă ar putea prelungi perioada de debite reduse și ar afecta în continuare nivelul fluviului în zona Cernavodă, unde centrala nucleară utilizează apa Dunării pentru sistemele de răcire și procesele tehnologice. În aceste condiții, autoritățile monitorizează evoluția situației hidrologice și impactul acesteia asupra funcționării reactoarelor nucleare.

„Există unele dificultăți, un consum crescut și probleme de producție în mai toate țările europene, dar situația cea mai dificilă este a țărilor de pe Dunăre și a celor cu reactoare nucleare, în special România și Ungaria. Lucrările de decolmatare continuă și avem așteptări de la ele. Acestea trebuie să continue chiar și dacă se închide Reactorul 2. Am avut un scurt moment de satisfacție după scufundarea barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și după eliminarea stâncii Pârjoaia. În calcule și modele, teoretic, nu s-a pus problema ca debitul să scadă sub 1.400 m3 la intrarea în țară. Așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări putem prelungi activitatea, dar nu putem trece toată luna august cu unitatea deschisă. Procedurile de siguranță prevăd o închidere în trepte pe o durată de 48 de ore. Decizia declanșării acestei proceduri va aparține inginerilor care răspund de siguranța echipamentelor”, a explicat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei