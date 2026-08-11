Cseke Attila a analizat stadiul celor opt spitale finanțate prin PNRR: „Mai multe obiective sunt deja finalizate”

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a analizat marți stadiul celor opt spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunțând că o parte dintre investiții sunt deja finalizate și recepționate, iar altele se află în ultimele etape de execuție și operaționalizare.

„Investițiile în spitalele finanțate prin PNRR intră în etapa decisivă. Mai multe obiective sunt deja finalizate și recepționate, iar altele se află în ultimele faze de execuție, recepție și operaționalizare”, a transmis Ministerul Sănătății, într-un comunicat.

Urmărim fiecare etapă și fiecare termen

Monitorizarea proiectelor se face la nivelul fiecărei unități sanitare.

„Am verificat, împreună cu echipele implicate, situația fiecărui spital în parte. Acum, cel mai important este să respectăm graficele și să nu pierdem nicio zi. Un proiect nu este gata atunci când avem doar o clădire ridicată. Este gata când lucrările sunt recepționate, echipamentele sunt la locul lor, utilitățile funcționează și putem pune infrastructura în slujba pacientului. De aceea, urmărim fiecare etapă și fiecare termen”, a declarat, la finalul unei videoconferințe cu factorii implicați, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, citat în același comunicat.

Care este stadiul celor opt investiții

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, noul corp de clădire este finalizat și recepționat. Autoritățile estimează că până la sfârșitul săptămânii vor fi finalizate lucrările de digitalizare și vor fi livrate echipamentele medicale achiziționate prin PNRR. În paralel, lucrările la clădirea veche se apropie de final.

La Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” – Zerlendi, investiția se află în faza ultimelor finisaje, iar recepția finală este estimată după 25 august.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, sunt în curs de finalizare achizițiile de mobilier, paturi și echipamente medicale, urmând ca procedurile de recepție să înceapă după 13 august.

La Spitalul Militar de Urgență Craiova, proiectul este finalizat, iar noul pavilion este deja funcțional.â

La Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, investiția este încheiată, recepția fiind programată pentru săptămâna viitoare.

La Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” din Balotești, corpul nou de clădire a fost deja recepționat, iar procedurile pentru recepția lucrărilor de modernizare a clădirii existente vor începe după 20 august.

La Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș, lucrările sunt finalizate, însă punerea în funcțiune depinde de rezolvarea unor probleme privind alimentarea cu apă, gaze și energie electrică. Pentru accelerarea procesului, Ministerul Sănătății a constituit un comandament local de urgență împreună cu autoritățile locale.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța – Mama și Copilul, sunt în curs de decontare ultimele cheltuieli prin PNRR, iar după 14 august vor începe procedurile pentru continuarea investiției prin Programul Operațional Sănătate.

Ministerul Sănătății: Investițiile trebuie să se transforme în servicii pentru pacienți

Reprezentanții ministerului subliniază că finalizarea proiectelor nu înseamnă doar construirea unor clădiri noi, ci și punerea efectivă în funcțiune a serviciilor medicale.

„Nu vorbim doar despre clădiri noi, ci despre capacitatea României de a oferi pacienților servicii medicale în spații moderne, sigure și dotate la standarde actuale. În următoarele săptămâni, mai multe dintre aceste investiții vor trece: de la construcție la recepție, de la recepție la dotare și, cel mai important, de la proiect la servicii medicale efective pentru pacienți. Fiecare proiect finalizat înseamnă un pas înainte pentru un sistem de sănătate mai modern și mai aproape de nevoile oamenilor”, precizează Ministerul Sănătății.