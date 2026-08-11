Urmează caniculă, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării. Cinci noi avertizări cod galben și cod portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, cinci noi avertizări cod galben și cod portocaliu pentru caniculă, vânt puternic și ploi torențiale. Avertizările sunt valabile marți și miercuri, 11 și 12 august, în mai multe regiuni ale țării.

Temperaturile vor ajunge, izolat, la 39 de grade Celsius, în timp ce rafalele de vânt pot atinge 70 km/h, iar în zonele montane cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Marți, cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Prima avertizare cod galben este valabilă din 11 august, ora 10:00, până pe 12 august, ora 10:00, și vizează Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu în șapte județe

Tot până miercuri dimineață este în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste zone, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius. În Câmpia de Vest, izolat, se pot atinge 39 de grade. Noaptea va fi tropicală pe arii restrânse, în special în zonele deluroase, cu temperaturi minime de 19-21 de grade.

Canicula continuă și miercuri în sudul țării

Pentru miercuri, 12 august, ANM a emis un cod galben de temperaturi extreme, valabil de la ora 10:00 până joi, 13 august, ora 10:00, pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi în jurul valorii de 20 de grade.

Valori ale indicelui temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități vor fi înregistrate local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Vânt puternic în sudul Moldovei și estul Munteniei

Miercuri, între orele 05:00 și 16:00, este valabil un cod galben de vânt pentru sudul Moldovei și estul Munteniei. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.

Ploi torențiale și grindină în zonele montane

Un alt cod galben este valabil miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov.

Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot ajunge la 50-70 km/h. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.