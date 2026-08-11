 Urmează caniculă, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării. Cinci noi avertizări cod galben și cod portocaliu | adevarul.ro
search
Marți, 11 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Urmează caniculă, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării. Cinci noi avertizări cod galben și cod portocaliu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, cinci noi avertizări cod galben și cod portocaliu pentru caniculă, vânt puternic și ploi torențiale. Avertizările sunt valabile marți și miercuri, 11 și 12 august, în mai multe regiuni ale țării.

Local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește. FOTO: arhivă
Local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește. FOTO: arhivă

Temperaturile vor ajunge, izolat, la 39 de grade Celsius, în timp ce rafalele de vânt pot atinge 70 km/h, iar în zonele montane cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Marți, cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Prima avertizare cod galben este valabilă din 11 august, ora 10:00, până pe 12 august, ora 10:00, și vizează Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu în șapte județe

Tot până miercuri dimineață este în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste zone, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius. În Câmpia de Vest, izolat, se pot atinge 39 de grade. Noaptea va fi tropicală pe arii restrânse, în special în zonele deluroase, cu temperaturi minime de 19-21 de grade.

Canicula continuă și miercuri în sudul țării

Pentru miercuri, 12 august, ANM a emis un cod galben de temperaturi extreme, valabil de la ora 10:00 până joi, 13 august, ora 10:00, pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi în jurul valorii de 20 de grade.

Valori ale indicelui temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități vor fi înregistrate local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Vânt puternic în sudul Moldovei și estul Munteniei

Miercuri, între orele 05:00 și 16:00, este valabil un cod galben de vânt pentru sudul Moldovei și estul Munteniei. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.

Ploi torențiale și grindină în zonele montane

Un alt cod galben este valabil miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov.

Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot ajunge la 50-70 km/h. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
digi24.ro
image
De ce trebuie să pui o minge de tenis în bagajul de mână când pleci în vacanță. Metoda ingenioasă pentru zborurile lungi
stirileprotv.ro
image
Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit în următoarele 48 de ore. Sorin Rândașu, director Apele Române: „Este inevitabil”/Anunțul Nuclearelectrica
gandul.ro
image
Procurorul care a tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști scapă de arestul preventiv
mediafax.ro
image
Gigi Mustață a dezvăluit ce le-a zis jucătorilor despre Marius Baciu. „Ieșiți în față și spuneți dacă vă plângeți de el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
598 de zile de tăcere. Lista celor 31 de parlamentari care n-au mai vorbit în plen de la depunerea jurământului
libertatea.ro
image
„O chestiune de secunde”: Momentul în care trei polonezi reușesc să prindă într-o pătură un copil care cade de la etajul 5 al unui bloc
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
digisport.ro
image
George Restivan, gest romantic pentru Adriana Bahmuțeanu. Ce i-a spus după ce i-a sărutat piciorul
click.ro
image
"Dacă iau 2 și ceva, e bine. Pentru electrician sau frizer nu-mi trebuie bacalaureat". 33 de mii de absolvenți susțin bac-ul în august
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Şi-a încuiat soţul în dormitor şi a dat foc la apartament. Bărbatul, mort după ce explozia l-a aruncat pe geam
observatornews.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
playtech.ro
image
David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
David Popovici e un "pachet de mușchi" la Campionatele Europene de înot. Transformarea marelui nostru campion
digisport.ro
image
Programul FIV 2026. Un embriolog renumit explică ce trebuie cuplurile să știe înainte să aleagă clinica. „Infertilitatea nu mai este un subiect tabu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin a fugit din Moscova. Președintele Rusiei se teme tot mai mult de Zelenski
mediaflux.ro
image
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
gsp.ro
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa
click.ro
image
Zodiile care vor avea parte de un miracol între 12 și 27 august. Ei sunt nativii care vor trăi 2 săptămâni ca-n povești
click.ro
image
Un fermier a dat lovitura în Israel cu o legumă cultivată și în România. Ce se vinde însă în supermarketurile de la noi
click.ro
Brad Pitt foto Shutterstock jpg
După 7 ani cât timp nu s-a atins de alcool, Brad Pitt recunoaște că a reînceput să bea: ”Am deraiat puțin”
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit, Prințesa Ingrid și Prințul Haakon, GettyImages jpg
Viitoarea regină a Norvegiei a fost văzută în public, după o o perioadă extrem de grea. Ce mutare importantă a făcut
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă
image
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa

OK! Magazine

image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană