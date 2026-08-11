Tunel subteran descoperit la granița Letoniei cu Belarus. 15 migranți au trecut ilegal frontiera

Letonia a anunțat marți că a fost descoperit un tunel subteran pe sub granița cu Belarus și că intenționează să intensifice măsurile împotriva rețelelor despre care afirmă că ajută un număr tot mai mare de migranți să treacă ilegal frontiera.

Pe 10 august, în localitatea Skrudliena, din municipalitatea Augšdaugava, polițiștii de frontieră au depistat 15 persoane care au trecut ilegal frontiera de stat printr-un tunel subteran săpat dinspre Belarus, transmite LTV Panorama.

Tunelul a fost descoperit în zona de responsabilitate a Diviziei Poliției de Frontieră Silene, la 10 metri de gardul de frontieră.

„Protecția frontierei estice a Letoniei va fi consolidată printr-o cooperare mai strânsă între Poliția de Frontieră, Poliția de Stat, Forțele Armate Naționale și serviciile de securitate, precum și prin utilizarea mai intensă a dronelor pentru depistarea și reținerea din timp a migranților ilegali”, a declarat ministrul de Interne Janis Dombrava, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Andris Kulbergs, potrivit Reuters.

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Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranții care încercau să intre în țară din Belarus, stat care are o frontieră de 173 de kilometri cu Letonia, membră a Uniunii Europene.

Statele europene și-au exprimat în ultimele săptămâni îngrijorarea cu privire la migrația necontrolată, după sosirea a zeci de mii de persoane din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, deși majoritatea acestor migranți au părăsit ulterior teritoriul.

Kulbergs a declarat că rețelele infracționale facilitează migrația din Belarus către Letonia, aducându-i pe migranți în interiorul spațiului Schengen, unde nu există controale la frontierele interne, însă destinația finală a acestora se află în alte țări europene.

„Ei migrează către locurile în care este mai ușor să intre în UE. Prin urmare, nu trebuie să fim locul în care este cel mai ușor”, a declarat Kulbergs în cadrul conferinței de presă.

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El a promis că autoritățile vor viza rețelele care transportă migranții de la frontieră către destinațiile lor, precum și punctele de sprijin pentru migranți de pe teritoriul Letoniei, în cadrul unei operațiuni pe care a numit-o „Operațiunea Vârcolacul”.

„Dacă totul decurge conform planului, suntem convinși că vom da deja o lovitură suficient de puternică acestui sistem”, a declarat Kulbergs. „Vreau să le transmit organizatorilor: totul va fi oprit.”

Kulbergs a declarat luna trecută pentru Reuters că situația migranților reprezintă o „amenințare hibridă”, care a determinat Letonia să dubleze numărul polițiștilor de frontieră. Letonia va coopera cu țările vecine Estonia, Lituania, Polonia și cu alte state pentru a opri fluxul de migranți, a anunțat guvernul într-un comunicat.

Un incident similar a avut loc în Lituania, care a anunțat în iulie că a descoperit, la rândul său, un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus.