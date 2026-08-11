 Fetiță de un an și jumătate, moartă după ce s-a înecat într-o piscină gonflabilă, în Suceava | adevarul.ro
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Fetiță de un an și jumătate, moartă după ce s-a înecat într-o piscină gonflabilă, în Suceava

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O fetiță de un an și jumătate a murit după ce s-a înecat într-o piscină gonflabilă din curtea casei, în localitatea Ciprian Porumbescu, județul Suceava. Tragedia s-a produs luni seară, în jurul orei 21:50.

Fetiță de un an și jumătate, moartă după ce s-a înecat într-o piscină gonflabilă.FOTO: Shutterstock
Fetiță de un an și jumătate, moartă după ce s-a înecat într-o piscină gonflabilă.FOTO: Shutterstock

Potrivit informațiilor publicate de Observator, tatăl copilei se afla în curte și ar fi auzit un zgomot dinspre piscină. Când a mers să verifice, și-a găsit fiica cu fața în jos în apă.

Bărbatul a scos-o din piscină și a încercat să o resusciteze. Ulterior, a plecat cu mașina spre spital, iar pe drum s-a întâlnit cu un echipaj medical. Salvatorii au preluat copilul și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

Medicii au continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, fetița nu a mai putut fi salvată. A fost declarat decesul, iar pentru stabilirea exactă a cauzei morții a fost dispusă efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, anchetatorii nu au suspiciuni cu privire la o faptă intenționată și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Un caz similar s-a petrecut în Dolj, în luna mai

Un caz asemănător a avut loc în luna mai, în județul Dolj, unde un copil de un an și patru luni a murit după ce a căzut într-o piscină din curtea bunicilor materni, în comuna Dobrești, satul Toceni. La fața locului au intervenit un echipaj de ambulanță și un elicopter SMURD, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul copilului.

Polițiștii au deschis atunci un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările au fost desfășurate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. Anchetatorii au dispus și efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzei decesului și a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

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