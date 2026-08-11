Un tânăr prins conducând fără permis în apropiere de Chișinău a încercat să-i convingă pe polițiști că nu el se afla la volan. Oprit în timpul unui filtru rutier de amploare, bărbatul a susținut că era pe bancheta din spate, iar Mercedesul pe care îl conducea „mergea pe autopilot”. În cele din urmă, a primit o amendă de 3.000 de lei moldovenești, iar mașina a fost ridicată.

Incidentul a avut loc pe traseul R-6, în zona sensului giratoriu de la Cricova, la intrarea în Chișinău. Polițiștii au verificat documentele și au constatat că tânărul nu deținea permis de conducere. Întrebat cine se afla la volan, acesta a încercat să nege că el conducea.

„Cine v-a spus că eu am fost la volan? Din spate am ieșit, din partea de la volan”, le-a spus tânărul polițiștilor.

Când oamenii legii l-au întrebat cine conducea dacă el se afla pe locul pasagerului, tânărul a venit cu o explicație neașteptată: „Mașina mergea pe autopilot”, relatează TV8.

Bărbatul a susținut ulterior că Mercedesul nu îi aparține și că ar fi fost al unui prieten. Autoturismul a fost transportat la o parcare specială și urmează să fie recuperat de proprietar, care ar putea fi sancționat pentru că i-a permis unei persoane fără permis să conducă mașina.

Peste 80 de șoferi, sancționați în doar două ore

Cazul a fost descoperit în timpul unui control de amploare organizat de polițiști pe traseul R-6. Cinci echipaje de poliție și o echipă de monitorizare a traficului au verificat permisele de conducere, documentele autoturismelor, starea tehnică și istoricul abaterilor.

În doar două ore, polițiștii au întocmit peste 80 de procese-verbale pentru diferite încălcări. Printre șoferii sancționați s-a numărat și un bărbat care acumulase 14 abateri în ultimele săptămâni, inclusiv pentru nepurtarea centurii de siguranță și folosirea telefonului la volan. Acesta a rămas fără permis pentru o lună.

Polițiștii au depistat și un autoturism cu sistemul de evacuare modificat, iar șoferului i-au fost retrase plăcuțele de înmatriculare. O autospecială a drumarilor a fost, de asemenea, oprită, după ce oamenii legii au constatat că plăcuța de înmatriculare din spate nu era vizibilă.

Controalele vor continua în Republica Moldova pe parcursul lunilor august și septembrie, când traficul este mai aglomerat, inclusiv din cauza revenirii în țară a moldovenilor din diaspora.