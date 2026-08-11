Fetiță de 4 ani, salvată la limită de vecini după ce a căzut de la etajul cinci. Mama dormea după o beție

O fetiță de patru ani a scăpat cu viață după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc din orașul polonez Łomża. Copila a fost salvată de mai mulți vecini care au intervenit înainte de sosirea echipajelor de urgență și au întins o pătură pentru a-i amortiza căderea.

Serviciile de urgență au fost alertate duminică după-amiază după ce martorii au observat fetița atârnând peste balcon. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum trei bărbați reușesc să prindă fetița în pătura întinsă sub balcon.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”

Printre vecinii care au intervenit s-a aflat și Dariusz Płoński, care a relatat momentele dramatice pentru postul Radio Białystok.

„Când am ieșit din clădire, am auzit oamenii țipând. M-am uitat în sus și am văzut copilul, care era aproape dezbrăcat și purta doar o cămașă. Fetița se deplasa dintr-o parte în alta a balustradei”, a potrivit acesta.

„I-am strigat să nu se miște, dar nu mi-a răspuns”, a adăugat bărbatul.

Potrivit acestuia, operațiunea de salvare s-a desfășurat extrem de rapid.

„A fost o chestiune de câteva secunde. Când m-am uitat din nou în sus și am văzut că fetița se mutase într-un alt loc, abia am avut timp să ne poziționăm astfel încât să cadă pe pătură”, a declarat Płoński.

Fetița a fost transportată la spital pentru investigații medicale, iar medicii au constatat doar răni și contuzii ușoare, potrivit TVP World. Viața sa nu este în pericol.

„Datorită reacției rapide (n.r. a vecinilor), a fost evitată o tragedie”, a declarat Karolina Wojciekian, purtător de cuvânt al poliției locale.

Mama fetiței dormea după ce consumase alcool

Anchetatorii au precizat că, în momentul incidentului, mama copilului dormea

Testele efectuate ulterior au indicat că femeia avea o alcoolemie de 0,7 la mie.

Tatăl micuței se află în străinătate.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Dacă va fi acuzată că a pus în pericol viața sau integritatea copilului, mama riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.