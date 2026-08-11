Crimă înfiorătoare în Vâlcea. O femeie și-ar fi încuiat soțul în cameră și ar fi incendiat apartamentul. Bărbatul a murit de la suflul exploziei

Un bărbat din comuna Alunu, județul Vâlcea, a murit după ce a fost aruncat de la etajul al treilea al unui bloc, în urma unei explozii. Procurorii susțin că incendiul ar fi fost provocat intenționat chiar de soția victimei, în vârstă de 51 de ani, care și-ar fi încuiat soțul în camera în care dormea înainte de a da foc locuinței.

Femeia este cercetată pentru violență în familie, în forma omorului săvârșit asupra unui membru de familie. Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc pe 8 august 2026, când femeia ar fi provocat incendii atât în dormitorul în care se afla soțul său, cât și într-o altă cameră a apartamentului, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

După izbucnirea incendiului, femeia ar fi încuiat din exterior ușa dormitorului în care se afla bărbatul, luând cheia cu ea și retrăgându-se într-o cameră alăturată.

Bărbatul a fost aruncat pe geam de explozie

Anchetatorii au stabilit că victima a încercat să se salveze și a deschis fereastra camerei în care era încuiată. În acel moment, gazele acumulate în locuință s-au aprins, provocând o explozie puternică.

Suflul exploziei l-a proiectat pe bărbat prin fereastră, de la etajul al treilea. Acesta a căzut în stradă și a murit în urma impactului cu solul.

„La data de 08.08.2026, inculpata a provocat un incendiu în apartamentul în care locuia, situat în com. Alunu, jud. Vâlcea, atât în dormitorul în care dormea soțul acesteia, cât și într-o altă cameră a apartamentului, după care a încuiat, din exterior, ușa încăperii în care dormea victima, luând cheia asupra sa și refugiindu-se într-o încăpere alăturată”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar pe 10 august 2026 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile.

Incendiul a avut loc sâmbătă, iar pompierii au fost solicitați să intervină la un apartament dintr-un bloc din Alunu. O femeie care rămăsese blocată în locuință a fost salvată și transportată la spital.

În timpul intervenției, salvatorii au scos din apartament și patru butelii.