 Depozitul unei companii de producție cofondate de Zelenski, distrus într-un atac cu drone rusești | adevarul.ro
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Video Depozitul unei companii de producție cofondate de Zelenski, distrus într-un atac cu drone rusești

Război în Ucraina
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Un depozit al companiei de producție cofondată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost distrus în urma unui atac cu drone rusești, a anunțat miercuri, 16 septembrie, compania Kvartal 95, scrie Agerpres.

„Am pierdut un mare număr de decoruri, costume şi obiecte care timp de 20 de ani au făcut parte din concertele noastre, din emisiunile noastre televizate, din filmele şi serialele noastre”, a indicat Kvartal 95 într-un mesaj pe conturile sale de pe social media.

Atacul nu a făcut victime, indică societatea, publicând imagini care arată pompieri pe cale de a stinge un important incendiu la sediul acesteia.

„Armele ruseşti pot distruge proprietăţi, dar nu pot să ne oprească. Continuăm să lucrăm, să scriem glume şi să-i ajutăm pe apărătorii Ucrainei”, continuă studioul, precizând că îşi menţine organizarea unui spectacol caritabil prevăzut la jumătatea lunii octombrie.

Societatea de producţie Kvartal 95 a fost fondată în 2003 de Volodimir Zelenski şi de fraţii Boris şi Serghii Şefir, toţi originari din Krivoi Rog, în centrul Ucrainei.

Ea a produs în principal serialul „Servitorul Poporului” (2015-2019), în care Volodimir Zelenski juca rolul unui simplu profesor de istorie care devine subit preşedintele Ucrainei şi care a declanşat ulterior ascensiunea sa politică.

Marți, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, anunța că pste 500 de locomotive au fost fie „distruse complet, fie avariate în urma atacurilor rusești de la începutul războiului la scară largă, mai mult de jumătate dintre acestea fiind înregistrate începând cu debutul anului curent.

„Rusia continuă atacurile sistematice menite să perturbe logistica pe întreg teritoriul Ucrainei", a scris Sibiha într-o postare pe X.

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