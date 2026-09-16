Peste 500 de locomotive distruse sau avariate în Ucraina de atacurile rusești

Peste 500 de locomotive au fost fie „distruse complet", fie avariate în urma atacurilor rusești de la începutul războiului la scară largă, mai mult de jumătate dintre acestea fiind înregistrate începând cu debutul anului curent, a declarat pe 15 septembrie ministrul de Externe, Andrii Sibiha.

Locomotivă distrusă de drone rusești Foto: X@wogoa1

Declarația vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile cu drone asupra trenurilor care circulă pe teritoriul țării, unul dintre cele mai recente atacuri lovind locomotiva trenului Kiev-Varșovia, la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia.

Un alt atac rusesc, produs în noaptea de 15 septembrie, a vizat infrastructura feroviară din vestul regiunii Volinia, potrivit lui Sibiha. Serviciul de Urgență a raportat că o locomotivă diesel a luat foc, însă nu au existat victime.

„Rusia continuă atacurile sistematice menite să perturbe logistica pe întreg teritoriul Ucrainei", a scris Sibiha într-o postare pe X.

Ministrul ucrainean a subliniat că țara are nevoie urgentă de locomotive de schimb și a cerut aliaților occidentali sprijin pentru identificarea și finanțarea achiziției unor locomotive compatibile cu ecartamentul de 1.520 mm.

„Sprijinirea rezilienței feroviare a Ucrainei va contribui la evitarea unei crize umanitare și va consolida capacitatea noastră de rezistență în condițiile dificile ale războiului la scară largă", a adăugat Sîbiha.

Numărul tot mai mare de atacuri a determinat compania Ukrzalinzniția (Căile Ferate ale Ucrainei) să introducă, încă din luna martie, un protocol de evacuare pentru situațiile în care amenințarea aeriană crește, măsură care a contribuit la reducerea numărului de victime. Creșterea frecvenței evacuărilor a dus însă la întârzieri semnificative ale trenurilor.

Atacurile rusești cu drone au vizat, de regulă, locomotive și infrastructură feroviară din regiunile aflate în apropierea liniei frontului. Două atacuri recente asupra unui tren și asupra infrastructurii feroviare din vestul Ucrainei au ridicat însă temeri legate de o amenințare tot mai mare la adresa unor rute feroviare considerate, până acum, relativ sigure.